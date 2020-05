Před devíti dny jsme se ohlédli za vystoupením pozdějšího fenomenálního českého reprezentanta a několikanásobného mistra světa v bikrosu a cyklokrosu či vítěze silničních klasik a etapového vítěze největších cyklistických závodů Zdeňka Štybara před dvěma dekádami v Závodu míru mládeže.

Zdeněk Štybar před pěti lety. | Foto: Foto: archiv Deníku.+

Čtyřicátým místem tehdy patnáctiletý mladíček příliš neoslnil. A přesto hned díky svému potenciálu zamířil stříbrský jezdec do republikové první ligy… Pojďte si s námi zavzpomínat, co například napsal Tachovský deník přesně před dvaceti lety na okresní sportovní straně o jeho vstupu mezi elitu. Nasedněte do našeho stroje času a přeneste se do 24. května roku 2000. Je vám tedy o dvacet let méně a okresní tištěné periodikum na tehdy ještě standardně pouze černobílé okresní sportovní stránce přináší článek o velkém kroku nejen regionální cyklistické naděje.