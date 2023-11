Mistrovství Čech je posledním stupínkem před mistrovstvím České republiky v šachu. Letos se ho zúčastnilo 72 hráčů. Převážně se jedná o krajské přeborníky z 1. až 10. místa a několik přímo postupujících. Velkým úspěchem je vždy umístění do 10. místa, které znamená postup na mistrovství ČR. Tentokrát se mistrovství Čech konalo 21. až 28. října v Harrachově a velkým úspěchem je nejen postup Jana Váni z ŠK Tachov na republikový šampionát v kategorii čtrnáctiletých, ale dokonce postup z prvního místa a zlatá medaile.

Jan Váňa (vzadu vpravo). | Foto: ŠK Tachov

Mistrovství republiky se bude konat v březnu příštího roku v Koutech nad Desnou a kategorie H14 je vyhrazena pro ročníky 2010 a 2011.

Mezitím ale ještě proběhne v listopadu polofinále MČR v kategorii do 20 let, opět v Harrachově. Do tohoto polofinále byla za Plzeňský kraj nominována Sibyla Řezníčková a z 2. místa krajského přeboru se probojoval Jan Váňa. Oba jsou z týmu ŠK Tachov a oba mají do 20 let ještě hodně daleko. Budou tedy mít hodně silné soupeře.

Úspěch tachovských šachistů. Váňa si vybojoval přímý postup na mistrovství ČR