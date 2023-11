Jedenáctého až osmnáctého listopadu se hrálo v Harrachově polofinále juniorů ČR v šachu. ŠK Tachov měl zástupce v kategorii juniorů Jana Váňu a zástupkyni v kategorii juniorek Sibylu Řezníčkovou.

Jan Váňa (vzadu vpravo). | Foto: ŠK Tachov

Jan Váňa se čtyřmi body z devíti skončil v kategorii do 18 let na 43. místě a celkově 53. ze 78 účastníků, včetně kategorie do 20 let. Hrálo se v jedné skupině. S výsledkem asi není příliš spokojen, ale jelikož je mu teprve třináct let, má ještě dost let na to, aby toto polofinále vyhrál.

Sibyla Řezníčková naopak může být se svým výkonem spokojena. Juniorek startovalo sice jenom 23, ale Sibyla Řezníčková s pěti body z devíti možných obsadila 8. místo v kategorii do 18 let a celkově i s kategorií dvacetiletých byla desátá. Taktéž, jako Jan Váňa, si polofinále juniorů zahraje ještě několikrát, je jí teprve patnáct let.

Patnáctého až devatenáctého listopadu se hrálo mistrovství Čech v kategorii do 10 let v Teplicích. Na to postoupil z ŠK Tachov Lukáš Valečka z krajského přeboru jako první náhradník. Postupovalo prvních pět a Lukáš Valečka byl šestý. V Teplicích se na tomto významném přeboru sešlo 63 účastníků. Lukášovi Valečkovi se nedařilo, konkurence byla příliš silná. "Vždyť trénuje v našem klubu teprve dva roky. Nakonec uhrál 2,5 bodu z devíti a skončil na 58. místě," řekl Václav Truksa z ŠK Tachov.

Devatenáctého listopadu hrál ŠK Tachov třetí kolo druhé ligy v Líních, proti družstvu Líně B.

Družstvo Líní bylo jasným favoritem. Zápas skončil 5,5 : 2,5 pro domácí. Za Tachov bodovali: Jan Turner půl bodu na 1. šachovnici, Standa Galíček jeden bod na 3. šachovnici, Jan Váňa půl bodu na 4. šachovnici a Aleš Jakl půl bodu na 6. šachovnici.

"Jan Váňa si vylepšil dojem z výsledku v Harrachově, protože remízu a půl bodu pro družstvo, uhrál proti velmistryni Kristýně Petrové," uvedl Truksa.

