Miluje vůni benzínu a tento sport. Jak sama na svém závodním facebookovém profilu říká, nikdy se ho nevzdá a nerozumí těm, kteří ho odsuzují. Proč? Z jakého důvodu?

Sedlčanské ´blátíčko´ Jáji Míkové. | Foto: Michal Vostárek

Rallycrossoví piloti (a samozřejmě pilotky) jezdí na speciálních uzavřených okruzích v drtivé většině za městy nebo na jejich samotném okraji, a tak nikoho neobtěžují ani neničí přírodu, Jen se prostě baví po svém. A tak to má být. Právě z vášně jejího otce pro tento druh motoristického zápolení a díky podpoře celé rodiny může vyrůstat i v našem regionu velice talentovaná závodnice. A tou tachovská teenagerka Jana Míková, mezi ´svými´ známá jako Jája, rozhodně je. A když na našem okrese není vhodná rallycrossová trať potřebných parametrů, jezdí závodit do jiných regionů, více tomuto sportu zaslíbených. Nejčastěji do nedalekých Domažlic, Rožmitálu pod Třemšínem nebo Sedlčan. A právě ze středočeské rallycrossové a hlavně autokrosové bašty jsou její nejčerstvější ´blátivé´ fotografie z připojené fotogalerie.