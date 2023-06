Zápas Stříbro se vypravil v hojném počtu do Nejdku u Karlových Varů na Nejdecký Pohár 2023, který byl i současně ligou Plzeňského a Karlovarského kraje ve stylu řecko-římském. I přesto, že řecko-římský styl není naše parketa, si kluci nevedli vůbec špatně. Z našeho klubu vycestovalo devět závodníků. Tři rozhodčí a dva trenéři. Turnaj jsme obsadili napříč všemi věkovými kategoriemi.

Nejdecký pohár 2023. | Foto: Zápas Stříbro

Mezi ty nejmenší patří kategorie Přípravka C, ve které obsadil s přehledem 1. místo Jakub Míšek ve váhové kategorii do 22 kg. V Přípravce B do 25 kg startoval Ondřej Sladký, který byl přesunut do vyšší váhové kategorie. I přes hezký bojovný výkon obsadil 4. místo. Ve stejné věkové kategorii, ale do 31 kilogramů, vybojoval po dvou vítězstvích a jedné prohře třetí místo Oleksii Soproniuk.

Další, kdo startoval v Přípravce B, byl Jakub Kuvík. Kuba byl chybně zařazen do vyšší váhové kategorie, a to do 35 kg. S jeho skutečnou váhou 29 kilogramů tak na své těžší soupeře nestačil a inkasoval dvě prohry. I tak si od nás zaslouží velikou pochvalu a poděkování, že odmítl turnaj vzdát a bojoval až do konce. Váhovou kategorii do 43 kg v Přípravce B obsadil Jan Hroch. Ten bez váhání vyhrál všechna svá utkání a bral také zlatou medaili.

V Přípravce A váhovou kategorii do 43 kg obsadili Jakub Sladký a Antonín Čechura. Jakub byl také chybně nasazen do vyšší váhové kategorie, i přes to se mu povedlo utkání vyhrát a skončil tak na třetím místě. Tonda předvedl opět hezké a bojovné výkony, nicméně nestačil na svého přemožitele z Plzně a získal tak 2. místo.

Mladší žáky u nás zastoupil Karel Langmajer, který zaváhal a po dvou prohrách z turnaje vypadl. Poslední z naší výpravy byl Nicolas Slunečko startující za starší žáky. Ten vybojoval místo třetí. Nesmíme zapomenout zmínit i nové rozhodčí (Michal Vokurka, Hryhorii Shulepa a Jan Plzák), kteří pískali celý turnaj. V průběhu turnaje se projevovala jejich nervozita z prvního závodního pískaní. Ta ale, jak bylo vidět, postupně odeznívala. Od nás mají pochvalu za své nasazení a nebojácnost rozhodovat kolikrát i kritické momenty.

Nyní nás čeká rozebrání jednotlivých chyb a situací. Děti se pak pomalu přepnou do prázdninového módu a budeme se těšit na letní soustředění v Mariánských Lázních.

Děkujeme závodníkům, rozhodčím a trenérům za reprezentaci našeho klubu. Rodičům bychom chtěli poděkovat za jejich podporu a pomoc s dopravou.

1. místo

Jakub Míšek

Jan Hroch

2. místo

Antonín Čechura

3. místo

Jakub Sladký

Oleksii Soproniuk

Nicolas Slunečko

Jakub Kuvík

4. místo

Ondřej Sladký

6. místo

Karel Langmajer

Autor: Lukáš Adam