Jednadvacet závodů během dvaapadesáti týdnů v roce. V lednu to vypadá nepředstavitelně. To dnes na přelomu listopadu a prosince zbývá běžcům v rámci seriálu Běžec Tachovska absolvovat pouze Běh Mikulášské trojice v Tachově a závěrečný Silvestrovský běh ve Stříbře.

A co vášniví milovníci pohybu na čerstvém vzduchu již mají za sebou? Vše odstartoval koncem února Běh městským parkem znám také jako Běh Ganajovou stezkou. O březnový dvojboj se postaral Memoriál Josefa Machta v Tachově a stříbrský Běh přes Pepíkovo lávku. Čtyřkilometrový závod během první dubnové středy. Ne, opravdu to nebyl apríl, ale již 23. ročník Běhu do vrchu. A co na Velikonoční koledu? Běžci si nadělili desetikilometrovou štaci vedenou malebným údolím řeky Mže. Volno alespoň o svátku práce? Ani náhodou. To radši 11,5 kilometrový závod Běhu KERMI, když se startuje v areálu této stříbrské firmy. Třetí květnovou sobotu už zase zpátky z města do přírody a jak jinak než do kopce. Borce totiž čekal devítikilometrový závod ke zřícenině hradu Přimda.

Červen a spousta dětí na Běhu historickým Stříbrem, který se koná jako Memoriál Petra Bursíka a je zařazeni do prestižního Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje. Proto ty děti. I když se regionální seriál vyznačuje spíše rodinnou atmosférou, trochu komerce zasáhne všechny. Zvlášť když jeho součástí je Olympijský běh, který se letos konal na několika místech napříč Českou republikou 19. června. Tedy i ve Stříbře.

A co druhá polovina roku? Začátkem července se běžci proběhli na Strážském běhu, který se uskutečnil teprve podruhé a pomalu se dostává do většího podvědomí běžeckých stálic. Oproti tomu Stříbrská hodinovka to už je tradiční bašta. I když na dráze je to dlouhé kroužení rovně a doleva. To podstatně kratší dobu borci na dráze strávili při Okresním přeboru na dráze, který hostil 5. září atletický stadion ve Stříbře, kde se závodilo v běhu na tři kilometry. Byl to čtvrtek a ten v září pro atlety znamená jediné. Podvečerní běžecká setkání. V tomto období totiž proběhl Večerní běh Tachovem a Večerní běh Planou. Mezi to do nabité termínovky vklínil svůj závod i jeden z nejlepších canicrossařů na světě Tomáš Jaša. Ten v rodných Kladrubech pořádá veřejný závod na 5 kilometrů, který vede krásnou přírodou a skrze místní dominantu – Kladrubský klášter.

Říjnovou krosovou sezonu odstartovaly stálice v podobě Běhu kolem Mže (9,5 km) a Běh z Pístova (8,38 km). Zrod těchto preťeků se datuje až někam k roku 1970.

V listopadu na relax do lázní? To asi těžko. V Konstantinových Lázních se totiž běží Lázeňská osmička. Titul nejdelšího závodu každý rok bezkonkurenčně vyhrává Mikulášská dvacítka, která proběhla minulou sobotu.

Dnes je možnost posbírat body v Tachově, kde se koná Běh Mikulášské trojice a na konečné zúčtování dojde na Silvestrovském běhu.

KOEFICIENT

Máte pocit, že se na Tachovsku body udělují nějakým běžným způsobem? Právě naopak. Z jednadvaceti závodů se nezmarům, kteří zvládnou tuto nevídanou porci, započítává patnáct nejlepších výkonů. Podmínkou zařazení do soutěže je účast alespoň v šesti závodech. Na tom by nebylo nic extra zvláštního. Ale ten přepočet bodů, to je věc.

Koeficient vymyslel učitel – matematik a pan běžec Vladimír Sýkora. Jedná se o to, že dosažený čas v závodě se vydělí světovým rekordem na dané distanci dle věkové kategorie. Aby výsledek nevycházel ve zlomku, vynásobí se tisícem. V případě dobré konstelace hvězd, nevídané formy a zaběhnutí světového rekordu v okolí Tachova, závodník získá tisíc bodů. Prozatím se to nikomu nepovedlo, ale není všem závodům konec.

A jak vypadá situace před dnešním startem Běhu Mikulášské trojice? V jasném vedení se ziskem 10277,9 bodu je Ivan David z SV Stříbro před Janem Pospíšilem a Janem Flaksem. Na průběžném sedmém místě figuruje první žena Lucie Davidová se ziskem 8683,1 bodu. Průběžné pořadí čítá zatím 167 běžců.

O organizační strukturu seriálu se stará Sdružení vytrvalců Stříbro, kde funkci tajemníka vykonává Jiří Trávníček, předsedou sdružení je Vladimír Tolar a hospodářem Václav Šůcha.

Nejčastěji ve výsledkových listinách registrujeme zástupce z tohoto sdružení, které funguje od roku 2011. Založil ho tehdejší starosta Stříbra Petr Bursík, který byl nadšeným sportovcem a horolezcem a v tom samém roku tragicky zahynul v horách v USA.

NĚJAKÉ NOVINKY?

„Snažíme se držet seriál na kvalitní úrovni a v posledních letech jsme rozjeli i Dětského běžce Tachovska, který momentálně čítá deset závodů,“ říká Jiří Trávníček.

Ten se mimo jiné stará o webové stránky www.svstribro.cz, kde vždy najdete čerstvé informace, propozice závodů, aktuální mapy tras či průběžné pořadí.A jak to vypadá se seriálem do budoucna?

„Myslím, že nám počet závodů vyhovuje. Nejméně oblíbeným závodem je hodinovka, která se běhá na atletickém ovále. Zároveň se jedná o jednu z nejobjektivnějších možností, jak zhodnotit momentální výkonnost. Většina považuje za nejtěžší Běh z Pístova. Já jsem v tom možná trošku úkaz, protože ho řadím mezi mé nejoblíbenější,“ směje se Trávníček.

V loňském roce se neuskutečnil Běh Mikulášské trojice, vzhledem k náledí, které by výrazně ohrožovalo zdraví běžců. Letos naopak z termínové listiny zmizela Vánoční míle, protože docházelo k problémům s pořadateli ohledně zpracování výsledků.

„Příští rok proběhne zkušební ročník závodu Plánská 11, kterou pořádá parta Rozběháme Tachovsko pod vedením Honzy Daňka. Uvidíme jak se uchytí, poté zvážíme jeho zařazení do fungujícího seriálu,“ mluví o novince Trávníček.

Ten se již nyní těší na slavnostní vyhlášení seriálu, které obvykle probíhá krátce po skončení Silvestrovského běhu v Těchlovicích.