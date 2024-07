Na domácím šampionátu vyhrál svoji kategorii Mens physique 40 plus a v absolutním pořadí všech kategorií byl druhý.

V naturální kulturistice závodí třetím rokem a Rolínkovým cílem je získat medaili z mistrovství světa.

To letošní v listopadu v Austrálii velmi pravděpodobně vynechá kvůli financím. "Pokud by mi někdo řekl: Michale, tady máš sedmdesát tisíc korun, tak bych do Austrálie letěl," dodal Michal Rolínek.

Příští rok bude závodit ve dvou kategoriích. V srpnu 2025 mu totiž bude padesát let. "Na jaře na mistrovství republiky i Evropy budu v kategorii 40 plus, ale na světovém šampionátu už v 50 plus. Doufám, že mistrovství světa bude v Evropě v přijatelné vzdálenosti, když je letos v Austrálii. Pokusím se našetřit peníze, abych se mohl zúčastnit mistrovství světa a získat na něm medaili. V kategorii 50 plus není tolik závodníků," řekl kulturista, který s intenzivním posilováním začal ve 45 letech.

Po mistrovství světa v příštím roce si chce dát od závodní naturální kulturistiky pauzu. "Vymyslím si něco dalšího (smích). Když si něco vymyslím, tak to musím splnit. Takhle jedu od patnácti let s basketem, fotbalem a atletikou. Napadají mě bojové sporty, noční běhy nebo Beskydská sedmička," nastínil Michal Rolínek.