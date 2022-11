Západočechům se kompletně rozpadla levá strana. Dlouhodobě chybějí zraněná levá křídla Vinkelhöfer a Šafránek, nemocná spojka Milan Škvařil a od čtvrtečního zápasu s Kopřivnicí další levá spojka Tomáš Nejdl.

Na levém křídle tak ze střední spojky včera alternoval Říha a na střed hřiště se z pravé strany posunul Stehlík.

„Honza Stehlík řídí hru, má o ní obrovský přehled. Ví, že v případě potřeby pro něj sáhneme. Je pravda, že středních spojek máme dost, ale jen jedno levé křídlo, Adama Bernharda. Kuba Douda šel hrát rovnou z postele, takže jsme ho šetřili, co to šlo. Miky Tonar se vrací po zranění, proto dostává prostor v zápasech, v nichž je to pro něj snazší. Říha hrál křídlo a Douda nemohl hrát celou dobu, takže Honza byl logickou volbou na střed,“ vysvětlil Štochl.

Strhující vyrovnaná bitva se přelévela v těsné vedení jedné či druhé strany. „V první půli jsme měli šanci odskočit, ale nebyli jsme schopní prostřelit Adamíka. Ve druhé půli jsme prohrávali 30:33 a nevypadalo to růžově. Ale podržel nás Hery, vybojovali jsme nějaké míče a během dvou minut jsme srovnali. Což mohlo být pro Lovosice složité, protože jejich hráči možná měli v hlavě, že se pro ně zápas vyvíjí pozitivně,“ uvedl trenér.

Štochla potěšila vysoká úspěšnost střelby ze střední vzdálenosti z levé a pravé strany. „Stefan Terzić a Dan Bláha to zvládali. Dan potvrdil, že se svojí výškou 212 centimetrů umí pracovat a pohybově to zvládá velmi dobře. Nebojí se hrát a dělá to, co mu řekneme. Mám velkou radost, že dokážeme mladé hráče zapracovat do týmu. Ještě víc mě těší, že když je postavíme, tak nejsou do počtu,“ řekl Petr Štochl.

Talent Plzeň 37

Lovosice 36

Poločas: 18:19. Vyloučení: 5:3. ŽK: 0:2. Sedmimetrové hody: 3/2:6/3. Diváci: 820.

Sestava a branky Talentu: Herajt, Šmíd – Douda 5/2, Kosteski 4, Šindelář 1, Chmelík 1, Říha 2, Stehlík 4, Bernhard, Terzić 7, Bláha 7, Režnický 6, Tonar, Dubský, J. Štochl, Svoboda.

