Teď už to za vás rozhodují jiní a ve výsledku můžete být rádi, že vám vůbec dovolí protáhnout si vaše tělo.

Ale přesně vám vymezí za jakých podmínek to můžete udělat, jinak vám hrozí pokuta…

Za tento omezující nesvobodný stav může samozřejmě pandemie covidu a vládní opatření proti jeho šíření.

PES na nás aktuálně vrčí ve stupni 3 a zdá se nanejvýš pravděpodobné, že zakrátko k tomu opět přidá štěkot a cenění zubů v přísnější čtyřce. V té je bohužel amatérský a rekreační sport u ledu.

Samozřejmě s výjimkou venkovních aktivit typu sólového běhu v přírodě.

Ale, co tedy lze využít v současném stupni 3, který umožňuje rekreačně sportovat ve skupinkách uvnitř do deseti a venku do padesáti osob či uspořádat vzájemná utkání dvou týmů, například v našem okresním městě?

„V podstatě s omezeními vše. Skatepark je otevřen, musí se v něm ale udržovat dvoumetrové rozestupy mezi osobami. Venku je přístupný i discgolf a atletická dráha na stadionu či všechna fotbalová hřiště. S povinností nosit roušky je otevřena i střelnice a lukostřelnice Rychta,“ vypočítává venkovní možnosti ředitel organizace Sportovní zařízení města Tachova Petr Vrána a přidává i ty vnitřní: „Sportovní hala je otevřena pro maximálně deset sportovců včetně trenéra, všichni samozřejmě s rouškami. To samé platí i pro hokej a brus-lení na zimním stadionu nebo pro bowling. Využít je možné i posilovnu, v níž může být současně šest osob s rouškami v posilovně a tři osoby s rouškami v kardiozóně. Musejí se ale předem objednat. Krytý plavecký bazén jsme otevřeli v pondělí a pro něj platí pravidlo maximálně jedné osoby na 15 m² plochy bez roušek. Sauny jsou však nadále uzavřeny.“