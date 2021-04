Do startu prvního letošního podniku oblíbeného amatérského rallykrosového seriálu Chodský čakan v areálu Motosport klubu AMK Domažlice, kam rádi jezdí i závodníci z tachovského okresu v čele s mladou pilotkou Janou Míkovou, ještě zbývají téměř tři týdny a trať je už nyní perfektně připravena. Pokud se ale nezmění současná protikoronavirová opatření, tak se tam 25. dubna stejně žádný závod nepojede.

Šéf Motorsport klubu AMK Domažlice Jiří Stieber. | Foto: Deník/Robert Babor

„Pořád doufám, že první termín klapne. Na vládě se ale opatření mění ze dne na den a sami tam neví, co bude platit zítra. Tak nic stoprocentně nemůžeme zaručit ani my,“ potřeboval by mít v ruce věšteckou kouli předseda autoklubu a šéf pořadatelů Chodského čakanu Jiří Stieber. „Pokud by se nemohl úvodní závod uskutečnit, tak bychom zahájili sezonu až tím dalším, pořád je jich v kalendáři osm a já nechci být pesimistou. Chodský čakan ale rozhodně zahynout nenecháme!“ tvrdí rezolutně.