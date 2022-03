Střelec Olympu Plzeň Přívratský přivezl z Káhiry tři medaile

Sportovní střelec Olympu Plzeň Jiří Přívratský vkročil parádním způsobem do sezony i do kategorie dospělých. Účastník olympiády v Tokiu, kterému bude pozítří 21 let, vybojoval bronzovou medaili na Světovém poháru v Káhiře.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Jiří Přívratský. | Foto: Český střelecký svaz

Svůj první individuální cenný kov mezi dospělými získal ve střelbě ze vzduchovky 60 ran na terč z 10 metrů. „Musím se přiznat, že mě to hodně překvapilo, protože vzduchovka není moje silná disciplína. Z medaile mám pořád radost, ale už je třeba soustředit se na přípravu na další závody,“ hlásil po pondělním návratu z Egypta Jiří Přívratský. Zvýší vám medaile sebevědomí a motivaci? Trochu ano, protože jsem si dokázal, že mám šanci porovnávat se s ostatními. V kvalifikaci jste byl šestý, ale ve finále jste zabodoval… Kvalifikace je výsledkově hodně našlapaná. Na světě jsou jen asi čtyři střelci, kteří se pravidelně dokážou dostávat do finále. Ostatní se závod od závodu většinou střídají. V soutěži družstev jste se podílel na stříbrné a bronzové medaili. Je to úspěch? Každá medaile je úspěch, který potěší. Ve vzduchovce mě kluci k medaili trochu potáhli. Z medaile v malorážce jsem měl radost i kvůli tomu, že se mi úplně nevydařil individuální závod. Takže o to více potěšila týmová medaile. Jak těžké bude udržet nastavenou laťku na dalších závodech Světového poháru? Při současné konkurenci může každý závod dopadnout jinak. Pořadí se hodně mění, protože dost top střelců střílí na podobné úrovni. Jako Kateřina Emmons? Bylo by to krásné, říká střelkyně Thurnwaldová Jaké závody vás letos čekají? Ještě v březnu je halové mistrovství Evropy v Norsku. Hledá se náhrada za zrušené pořadatelství mistrovství Evropy v malorážce v Rusku. V říjnu má být mistrovství světa v Káhiře, ale tam se musím teprve kvalifikovat. A ještě tři závody Světového poháru. S jakými cíli pojedete na ME? Pojedu tam odvést svůj nejlepší výkon, na který trénuji. Pokud se mi to povede, tak šampionát může dopadnout dobře. Mým největším nepřítelem je moje hlava, ale s přibývajícími závody se to lepší, protože si zvykám na atmosféru závodů. Ruští sportovci mají zákaz startovat na mezinárodních akcích. Ubude díky tomu konkurence? Jednoznačně. Ve vzduchovce byli dva Rusové ve finále v Káhiře. Kamenskij a Maslennikov jsou výborní střelci. Pocházíte z Ostravy. Proč jste před třemi roky přestoupil do Olympu Plzeň? Nabídl mi lepší tréninkové podmínky a zároveň jsem koukal do budoucna, že bych chtěl studovat vysokou školu. Bydlím přímo na střelnici, takže mám v blízkosti veškeré zázemí, včetně posilovny, které potřebuji. Minulý rok jste ve svých 20 letech startoval na olympijských hrách, což je pro sportovce vrchol. Jaké máte ještě cíle? Neustále je co zlepšovat, ale uvidíme, kam až se dá zlepšit. Co třeba olympijská medaile? To je daleko. Samozřejmě že je snem každého sportovce, ale vzhledem ke konkurenci je předčasné na něco takového pomýšlet. Nymburský vyhrál rozstřel o hry nad klubovým kamarádem Nepejchalem