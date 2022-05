Závod byl počtvrté nazván Memoriálem Josefa Hřebečka, abychom vzdali hold velké postavě celého československého motokrosu. Stříbrský rodák nás navždy opustil v roce 2016 ve věku nedožitých 79 let. Zanechal nepřehlédnutelný odkaz v podobě výborných sportovních výsledků v mládí, kdy byl v 60. letech 20. století stálým československým reprezentantem v motokrosovém MS. Poté se stal ve dvojici s Františkem Helikarem trenérem Dukly Praha a státní reprezentace. V letech 1968 až 1993 vybudovali tréninkový systém, který se stal vzorem pro výchovu elitních motokrosařů i v západních zemích Evropy. Josef Hřebeček byl „motokrosovým tátou“ hned pro několik generací závodníků.

Po premiérovém Hřebečkově memoriálu ve Stříbře (2017) se také další pořadatelé hrdě přihlásili k nově založené tradici a tímto čestným názvem označili své mezinárodní podniky ECMO v Pacově (2018) a v Netolicích (2019). Bohužel covidová pandemie poté zcela znemožnila odjet sezóny 2020 a 2021. Po dlouhém čekání se restart naštěstí povedl a ve Stříbře bylo zdárně obnoveno jak evropské soupeření klasiků, tak setkávání bývalých motokrosových a soutěžních reprezentantů při pietní vzpomínce Josefa Hřebečka. V řadách VIP hostů bohužel chyběl nedávno zesnulý mistr světa z roku 1974 Jaroslav Falta, a tak i jemu se dostalo tiché vzpomínky.

Prvním pádem startovního žebříku se pozornost více než tisícovky přihlížejících přesunula k dění na dráze. „Junioři“ nad 30 let s motocykly do r. 1974 otevírali program a k vidění byla exhibice naší špičky. Po boji zvítězil Petr Kotrla, když David Říha dojel v obou jízdách hned za ním.

V nejzkušenější kategorii nad 72 let s motocykly do r. 1965 také dominovali naši reprezentanti. Vyhrál moravský Miroslav Hanáček před oblíbeným nýřanským bojovníkem Karlem Kozákem. Domácí matador z Plané Rudolf Bártl starší (roč. 1940) se blýskl kvalitním 20. místem.

Fürbacher se neztratil v mezinárodní konkurenci motokrosu klasiků

Ve třídě nad 66 let s motocykly do r. 1965 zvítězil francouzský Claude Martineaud po vyrovnaných bitvách se známým Holanďanem Peterem van den Nieuwenhofem. Místní fanoušky potěšil bojem na špici Jiří Fürbacher, který skončil celkově sedmý jako nejlepší z Čechů.

V kategorii nad 60 let s motocykly do r. 1972 nechal vzpomenout na své pět let staré vítězství Miroslav Nejedlý. Také tentokrát byla jeho vyparáděná „zetka“ s číslem 57 naprosto nechytatelná. Suverénní výhru Nejedlého příjemně doplnil celkový bronz Pavla Jandy.

Napínavý a krutý motokros se servíroval v kategorii nad 50 let se stroji do r. 1974. Po vyhrané 1. jízdě se Petr Dokoupil dokázal probít do čela i v jízdě druhé, ale jeho stroj záhy selhal po tvrdém doskoku. Cesta k celkovému prvenství se tak otevřela Danny Seelsovi z Belgie, byť jej vytrvale proháněl náš Roman Majer. V posledním kole ale zničehonic odešla Belgičanovi mašina, a tak Majer doplnil málo vídanou čtveřici českých vítězů.

Ovšem nejen výborné výkony borců z Czechia Classic Motocross Teamu potěšily stříbrské publikum. Parádní show vystřihl kaskadér Richard Mošna se svou čtyřkolkou a novým partnerem motocyklistou Karlem Rajchrtem. Odvážní mladíci ovládli obě hlavní přestávky a bezvadně pobavili.

Pořadatelé z AMK Stříbro srdečně děkují všem účastníkům a těší se na další setkání. Příštím závodem na Terénu sv. Petra bude v neděli 12. června 2022 Kovošrot Nepomuk Západočeský přebor.

Výsledky Classic European Championship 2022, 1. závod, Stříbro 7. 5. 2022:

Třída 30+: 1. Petr Kotrla – 100 b, 2. David Říha – 94 b, 3. Bjorn Verdoodt (BE, všichni ČZ) – 90 b.

Třída 72+: 1. Miroslav Hanáček – 100 b, 2. Karel Kozák (oba ČZ) – 92 b, 3. Rolf Bernhardsson (SE, Husqvarna) – 86 b, … 20. Rudolf Bártl (ČZ) – 48 b.

Třída 66+: 1. Claude Martineaud (FR, BSA) – 97 b, 2. Peter van den Nieuwenhof (NL, ČZ) – 97 b, 3. Roger Brelet (FR, BSA) – 90 b, … 7. Jiří Fürbacher (ČZ) – 74 b.

Třída 60+: 1. Miroslav Nejedlý (ČZ) – 100 b, 2. Enrico Bertone (SPA, BSA Cheney) – 92 b, 3. Pavel Janda (ČZ) – 92 b.

Třída 50+: 1. Roman Majer – 95 b, 2. Wayne Partington (UK) – 90 b, 3. Radek Dlouhý (všichni ČZ) – 84 b, … 18. Jaroslav Kratochvíl (ČZ) – 31 b.

Autor: Miroslav Šimek