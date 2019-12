Divize, 10. a 11. kolo:

ST DDM Stříbro – Sokol Lhůta 1:10 (čtyřhry 0:2, bilance stříbrských hráčů: Gregor 1:1, Honalová 0:2, Hošťálek 0:3, Adam 0:2), ST DDM Stříbro – SKUŘ Plzeň B 6:10 (čtyřhry 1:1, bilance stříbrských hráčů: Honalová 0:4, Gregor 1:2, Hošťálek 1:2, Adam 3:1).

Krajský přebor 1. třídy, sk. B, 10. a 11. kolo:

Sokol Skomelno – TJ Sokol Bor C 10:1 (čtyřhry 0:2, bilance borských hráčů: Pitra 0:3, F. Krivda 1:1, D. Krivda 0:2, Dědíček 0:2), Union Plzeň C – TJ Sokol Bor C 10:3 (čtyřhry 0:2, bilance borských hráčů: F. Krivda 2:1, Pitra 1:3, D. Krivda 0:3, Dědíček 0:2).

Krajský přebor 2. třídy, sk. A, 10. a 11. kolo:

SK Rokycany – ST DDM Stříbro B 10:7 (čtyřhry 1:1, bilance stříbrských hráčů: Kalavský 3:1, Kubovský 2:2, Hošťálek 1:3, Hošťálková 0:3), Hraničář Částkov – Sokol Klabava B 3:10 (čtyřhry 1:1, bilance částkovských hráčů: L. Matejovič 0:3, P. Matejovič 0:2, Zušťák 1:2, Venclík 1:2), Slavoj Chodová Planá – Sokol Lhůta B 10:6 (čtyřhry 2:0, bilance hráčů Chodové Plané: Krejčí 3:1, Soukup 1:2, Bočan 1:2, Malík 3:1), TJ Město Zbiroh – ST DDM Stříbro 10:7 (čtyřhry 2:0, bilance stříbrských hráčů: Kalavský 3:1, Kubovský 1:3, Hošťálek 1:3, Hošťálková 0:3), Hraničář Částkov – Sokol Lhůta B 5:10 (čtyřhry 1:1, bilance částkovských hráčů: Venclík 1:2, L. Matějovič 0:3, Zušťák 1:2, P. Matejovič 2:2), Slavoj Chodová Planá – Sokol Klabava B 10:5 (čtyřhry 1:1, bilance hráčů Chodové Plané: Krejčí 3:0, Soukup 1:2, Bočan 1:2, Malík 4:0).

Regionální soutěž 1. třídy, 9. kolo:

Dlouhý Újezd – Slavoj Tachov B 11:7 (čtyřhry 0:1, bilance hráčů: Zeman 0:1, Valenta 2:1, Kochta 0:3, Chejnovský 2:1, Doskočil 2:1, WO 5:0 – Hohl 2:2, Sňozík 1:3, Císař 3:1, WO 0:5), Chodová Planá B – Sokol Milíře 10:8 (čtyřhry 1:1, bilance hráčů: Wágner 3:1, Vasilečko 4:0, Rolko 1:3, Straka 1:3 – Štrunc 2:2, Šuhaj 2:2, Mikuláš 3:1, Vávra 0:4), Stolní tenis DDM Stříbro – TTC Planá 9:9 (čtyřhry 1:1, bilance hráčů: Hájek 2:2, Chalupecký 1:3, Brzica 1:1, Honalová 4:0, Kříž 0:1, WO 0:1 – Hýsek 2:2, Skalík 3:1, Jirák 1:3, Kovárník 1:2, WO 1:0), TJ Sokol Bor E – Čechie Halže 14:4 (čtyřhry 1:0, bilance hráčů: Gallerachová 3:0, Učík 3:0, Sedlák 2:1, Kasl 0:3, WO 5:0 – Škrabal 1:3, Dokoupil 2:2, Rubášová 1:3, WO 0:5).

Kompletní statistiky zápasů najdete na stránkách www.stis.pong-pong.cz.