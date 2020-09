Další běžecká soutěž v rámci seriálu Běžec Tachovska 2020 se konala ve čtvrtek večer ve Stříbře. Jednalo se o Okresní přebor na 3000 metrů, kterého se zúčastnilo žactvo i dospělí závodníci.

Zatímco žáci měli naplánované tratě od 600 metrů do dvou kilometrů, dospělí jedinci sbírali body na tříkilometrové trati.

Vítězem hlavního závodu a jediným běžcem, který se výsledným časem dostal pod deset minut, byl teprve patnáctiletý talent domácího Baníku Michal Pergler. Druhý doběhl Robin Šemotl z AC Mariánské Lázně a pro bronz si dofinišoval Perglerův stejně starý oddílový kolega Jiří Špiroch.

Nejrychlejší ženou se stala zkušená šestatřicetiletá Patricia Novotná ze stříbrského Sdružení vytrvalců.

„Tento běh byl součástí série Běžec Tachovska 2020 a na trať se vydalo devět žen a dvaatřicet mužů,“ uvedl předseda Okresního atletického svazu Vladislav Moravec. Také upozornil, že dalším podnikem této soutěže bude 16. září Olympijský běh u stadionu ve Stříbře. Hlavní závod na 5,5 km odstartuje v 18 hodin.

Na další sportovní akci zve bronzový z kategorie ´čtyřicátníků´ Jan Pospíšil z Pytlova. „Běhám pravidelně, dnešní závod byl skvělý. U nás v Pytlově plánujeme na 26. září Pytlovský duatlon. To je vlastně kombinace běhu a jízdy na kole, každý je vítán,“ řekl běžec. Prezentace účastníků Pytlovského duatlonu proběhne přímo na místní návsi do 10.30 hodin.

Na tři kilometry do Stříbra přijela také Soňa Müllerová. „Běžela jsem v kategorii do 39 let, můj čas byl 12 minut a 52 vteřin, jsem spokojená. Počasí skvělé, bylo pod mrakem, což bylo mnohem lepší, než při nedělním běhu v Plané, kdy prostě v jednom kuse pršelo,“ smála se mladá běžkyně z Tachova.

Vítězové jednotlivých kategorií:

Muži do 39 let (13 běžců): Michal Pergler (Baník Stříbro) 9:58,7 min.

Muži 40-49 let (8): David Kelner (Baník Stříbro) 10:30,0 min.

Muži 50-59 let (5): Ivan David (Cyklodrak Stříbro) 10:50,9 min.

Muži nad 60 let (6): Josef Zíka (SV Stříbro) 12:17,6 min.

Ženy do 39 let (4): Patricia Novotná (SV Stříbro) 12:38,9 min.

Ženy nad 40 let (4): Šárka Bláhová (Stříbro) 13:25,0 min.

Martina Sihelská a Robert Babor