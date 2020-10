Konalo se tam už 29. Mistrovství České republiky v terénní variantě tohoto hrdého sportu.

„Vyvrcholení letošní lukostřelecké sezony se z našeho klubu zúčastnili Ondra Novák, Tereza Dischingerová a Klára Mužíková,“ prozrazuje stříbrský trenér Roman Mužík. Jeho svěřenci z DDM Stříbro úspěšně startovali v dresech LK Lukostřelci Českého lesa v divizi holý luk.

„V soutěži kadetů Ondra Novák se ziskem 225 bodů jen o tři body nepostoupil do semifinále a obsadil konečné páté místo,“ začíná kouč s rekapitulací od ´nejhoršího´ umístění a přechází k boji o medaile.

„V soutěži juniorek si v kvalifikační části závodu obě stříbrská děvčata vylepšila své dosavadní nejlepší osobní nástřely a postoupila do semifinálového vyřazovacího kola. Tereza Dischingerová ze čtvrtého místa a Klára Mužíková z třetího místa,“ dál popisuje Roman Mužík.

V semifinálových soubojích však naše okresní reprezentantky nestačily na své soupeřky. Dischingerová prohrála s pozdější českou mistryní Sandrou Hüllerovou z Luky klubu Chimera Hradec Králové 10:25 a Mužíková s Kateřinou Filipovou z LK JIM Kyšice 18:29. V souboji o bronz pak byla úspěšnější Klára Mužíková, když zdolala oddílovou kolegyni a kamarádku Terezu Dischingerovou drtivě 25:6. Na letošním národním šampionátu dorostu v terénní lukostřelbě tak získala pro LK Lukostřelci Českého lesa jedinou medaili bronzového lesku.

„Každá medaile je velice cenná, ale já jsem hlavně ráda, že tento sport naše děvčata i chlapce baví. Hodně mu obětují a když si vzpomenu na nedávný český šampionát žactva, při němž panovaly doslova nelidské podmínky a celý propršel, tak před dětmi smekám. Považuji je za vítěze všechny už jenom proto, že to došly až do konce. Přestože po prvním kole byly promoklé a musely se převléknout do suchého oblečení, aby vůbec mohly nastoupit na druhé kolo, tak mezi nimi vládla dobrá nálada. Velké poděkování patřilo jejich rodičům, kteří na přestávku přivezli dětem teplý oběd, aby se alespoň trochu zahřály,“ připomíná předsedkyně a trenérka LK Lukostřelci Českého lesa Dlouhý Újezd Jana Kolihová předchozí národní šampionát v Plzni. Tentokrát na Kozlu chyběla jak ona, tak naštěstí i silný déšť a vítr.

Autor: Robert Babor, (RM)