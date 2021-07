Neprožívá zrovna šťastný rok. Na začátku dubna se Zdeněk Štybar podrobil operačnímu zákroku kvůli arytmii srdce. Když se pak po dvou měsících vrátil do závodního pelotonu, zlomil si při závodě v Belgii prsteníček a naštípl loket na pravé ruce.

Zdeněk Štybar na trati časovky při česko-slovenském mistrovství v Bánovcích nad Bebravou. | Foto: Facebook Z. Štybara

„Pořád to bolí, je to nepříjemné. Není to na sto procent, ale na kole jezdit můžu,“ hlásil cyklista, který pochází ze Stříbra, cestou na domácí šampionát do Bánovců nad Bebravou.