Běžecký závod Tachovská míle se vrací po dvaceti letech. Na programu je ve středu 8. května se startem i cílem u Tachovské Rychty, prezence začne ve 12.30 hodin, první závod nejmladších dětí odstartuje ve 13.00 a start hlavní kategorie bude ve 14.00 hodin. Pořadatelé počítají se sedmnácti kategoriemi od nejmladších dětí (poběží 200 metrů) až po veterány (dorostenci a starší 1609 m).

Na archivním snímku Kion trailový běh. | Foto: Pavel Křikava

Proč se oblíbená Tachovská míle dvacet let nekonala? "Organizátoři, kteří Tachovskou míli patnáct let pořádali, ji tehdy chtěli předat dál, ale nebyl nikdo, kdo by se ujmul organizace," vysvětlil ředitel organizace Sportovní zařízení města Tachova Lukáš Kosina.

Vloni v květnu nastoupil do této funkce a jedním z jeho předsevzetí bylo obnovovat tradiční sportovní akce, které před nebo během covidu zanikly nebo se vytratily.

"V prosinci jsme obnovili po dvaceti letech Vánoční benčpres, teď po dvaceti letech obnovujeme Tachovskou míli, protože vždy byla velice oblíbenou akcí, na kterou chodili dospělí, děti a spousta Tachováků," uvedl Kosina.

Běh do kopce ovládl Zíka, mezi ženami kralovala Stachová

Organizátoři by si představovali účast 150 závodníků. "Ale hodně bude záležet na počasí. Pokud bude hezky, tak by 150 lidí moho běžet. Věříme, že v dětských kategoriích bude hojná účast dětí, běží se v hezkém prostředí," řekl Lukáš Kosina.

Kategorie jsou navrženy tak, aby organizátoři mohli rozdat spoustu pohárů. "Hlavně dětem, aby nebyly smutné," dodal.

Běžecká trasa Tachovské míle vede okruhem, na němž se střídá asfalt se zpevněnou pěšinou.

Startovné pro děti dělá 50 Kč, dospělí zaplatí 100 korun. Drobné občerstvení a pití pro závodníky bude zajištěno.

Stach byl nejrychlejší na Ronšperku, Machulkovou předběhla Karásková