Je mladá, hezká, šikovná a ambiciozní. Je ve věku, který je pro posun schopností a dovedností za volantem závodního auta vskutku zásadní. K rozvoji svého talentu by šestnáctiletá pilotka tachovského rallykrosového týmu JCTT Jana ´Jája´ Míková potřebovala co nejvíce startů na RX okruzích a bojů ´kastle na kastli´ se svými soupeři.

Jenže letošek jí vůbec nepřeje. Namísto zrušených závodů na různých tratích trávila nepoměrně více času v týmové garáži při stavbě a přípravě ostrých RX speciálů značky Škoda.

Kdo za to může? Hloupá otázka! Samozřejmě covid, respektive vládní opatření proti jeho šíření.

Má proto i čas zamyslet se nad tím, co jí vlastně v letošní sezoně covid dal a vzal…

Co vám tedy covid obrazně řečeno letos dal a vzal?

Než odpovím, tak ještě něco udělám, jo?

Dobře. Co to bude?

Poděkování a přání. Zdravím všechny moje fanoušky a hrozně moc jim děkuji za jejich podporu. A ráda bych všem přátelům, kamarádům a čtenářům popřála krásné vánoční svátky a do nového roku hodně štěstí, zdraví, úspěchů a pevných nervů v této těžké době.

To jim určitě udělalo radost. Ale zpátky teď k otázce…

Tak letošní covidový rok mi toho moc nedal, tedy co se závodů týče. Moc se toho neodjelo a ani výstavy s našimi auty, na které jsme měli pozvání a moc se na ně těšili, se také nekonaly. Všechno bylo zavřené, nikam se jít nemohlo a museli jsme být všichni doma. Takže, bída.

Díky tomu ale bylo alespoň více času na kontrolu a přípravu závodních vozů, že?

To ano, tedy těch, co jsou jízdy schopné. Bohužel, nebyl čas ani finance na dostavbu nového vozu, ten je stále rozpracovaný a snažíme se zase dát dohromady nějaké finance, aby se na něm mohlo pokračovat. To, že se nedalo závodit, chodit do školy a normálně žít, jsem využila alespoň jako praxi s tátou na dílně. Kromě toho, že jsem s ním dělala na různých autech, tak už jsem si začala postupně připravovat své civilní auto.

To už na něj máte řidičák?

To ne, ještě to má rok čas, ale moc se na něj těším. Táta zařídil, abych se mohla občas projet, abych nevypadla tolik ze cviku. I když těch příležitostí bylo málo, tak jsem za to byla ráda.

Co ještě vám covid vzal?

Další věc, která nás moc mrzí, a kde mohl být náš tým vidět, je to, že táta mohl jako mechanik jet na Dakar 2021 s týmem Daniela Zelenky a Václava Hucla. Kvůli komplikacím ale ze startu sešlo. Tak si domluvil start na Hungaria Baja 2020, ale kvůli coroně a zavření hranic tam nakonec také nestartovali.

Dá se na covidové situaci najít i něco pozitivního?

Jedině, že je víc času být doma s rodinou. Ale jsem závodnice, tak mi adrenalin chybí. Snad příští rok bude lepší a bude větší šance se ukázat. Už kvůli sponzorům, kterých není nikdy dost…