Doteď to šlo celkem dobře kombinovat a mladá pilotka tachovského Jája-cross teamu Jana Míková střídala o víkendech rallykrosové tratě bez nutnosti výběru.

Jana Míková o víkendu obsadila 5. příčku v Rally-cross Cupu v Sedlčanech. | Foto: Facebook JCTT

Až o uplynulém víkendu musela přemýšlet, zda vyrazí závodit do bližších Domažlic na třetí díl Chodského čakanu nebo na Rally-cross Cup do její oblíbené Sedlčanské kotliny. Vybrala středočeskou trať a zvolila určitě správně. Se svojí Škodou Felicia se ve třídě S1400 mezi samými muži prokousala až do finále a skončila na parádním pátém místě.