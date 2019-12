Trenér Miloslav Moulis se netajil vysokými cíli, i když jeho tým po skončení loňského ročníku prošel výraznou obměnou. „Vždycky chci vyhrávat, mým cílem je první místo,“ pravil sebejistě před úvodním zápasem sezony na půdě rezervy pražských Kobylis.

A výsledek z hlavního města napověděl, že by se nemuselo jednat pouze o zbožné přání. Slavoj v Praze vyhrál jednoznačně 30:15, a také v dalších pěti duelech dominoval. Zkrátka, všem ukázal, že po loňském bronzu bude i letos velice silným týmem.

Pak ale přišlo nešťastné utkání v Českých Budějovicích a těsná porážka 30:33, která odstartovala čtyřzápasovou dobu temna. Tachovské házenkářky totiž výsledkově nezvládly ani zbývající tři duely podzimu, ve kterých nezískaly ani bod. A to rozhodlo o tom, že Vánoce stráví Západočešky až na pátém místě tabulky. Se ztrátou šesti bodů na vedoucí lvice z Hostivice a Loko České Budějovice.

Hádám, že páté místo po podzimu bude pro vás velkým zklamáním. Je to tak?

Samozřejmě jsem velmi zklamaný, ale zavinili jsme si to sami. Po celé řadě změn jsme dlouho skládali kádr, a asi si to všechno ještě úplně nesedlo. Navíc jsme celý podzim ani jednou nebyli kompletní a to je problém zejména pro nácviky herních situací, jako jsou přesilovky nebo hra sedmi proti šesti. A také si myslím, že ne všechny hráčky do zápasů daly maximální úsilí.

Přitom začátek soutěže vám vyšel náramně. Prvních šest zápasů jste vyhráli…

Úvod ročníku byl z naší strany dobrý. Sice jsme hráli proti papírově slabším soupeřům, ale celkem přesvědčivě jsme vítězili. Naše hra byla podle mě dobrá, měla slušnou úroveň. Řekl bych, že lepší než vloni.

Pak se přestalo dařit. Čím si to vysvětlujete?

Faktorů byla celá řada. Určitě to ovlivnila zranění našich dvou klíčových děvčat. A také nepříliš dobrá atmosféra v týmu, ale to bych asi nechtěl dál rozebírat.

Jedna ze zraněných hráček byla elitní střelkyně Zdeňka Friedel. Citelná ztráta, že?

Velká, opravdu velká. Zdeňka je gólová. Většinu branek dala z trháků, ale má výborný výskok, je skokanka a tudíž se dokáže prosadit i z dálky z postupného útoku. Její góly nám moc chyběly.

Z vašeho hlasu cítím nepatrné naštvání…

Za to zranění si může ona sama. Oslabila nás. Hraje totiž ještě první ligu za Lázně Kynžvart a zranila se v utkání, na které jsem si nepřál, aby jela. Najednou jsme přestávali dávat góly z trháků a podle mě její zranění poznamenalo i ostatní holky, které na ni byly naštvané.

Proti Českým Budějovicím, Astře, Písku i Hostivici jste inkasovali minimálně třicet branek. Řečí čísel obrana moc nefungovala.

No, to opravdu nefungovala, nedařilo se nám v defenzivě hlavně proti silným týmům. Měli jsme v tom někdy pěkný zmatek.

A brankářky?

Kamilu Boháčkovou i Kateřinu Černíkovou musím rozhodně pochválit. Určitě mě nezklamaly. Bylo na ně spolehnutí a odváděly celý podzim dobrou práci…

Ale?

Nepředvedly žádnou nadstavbu. Jejich výkony byly výborné, ale ne vynikající.

Před startem letošního ročníku v týmu skončily Nikola Pilátová s Michaelou Vrbovou. K dispozici jste celý podzim neměl ani brankářky Annu Kudějovou a Terezu Voříškovou. Podařilo se je nahradit?

Nikola s Michaelou u nás skončily z nesmyslných důvodů. Ale herně se je plnohodnotně nahradit nepodařilo, to je pravda. Co se týče brankářek, tak tam už jsem tak trošku odpověděl. Kamila s Kateřinou odvedly výbornou práci, ale chyběl jim nějaký extra výkon. Ten vloni dokázala podávat Tereza Voříšková, která nám ale ze studijních důvodů v zahraničí moc chyběla.

Zklamal vás přístup DHC Plzeň, odkud k vám přišla na hostování Petra Ferencová, od níž jste si hodně sliboval? Moc zápasů neodehrála…

Zklamal. Nebojím se říct, že od DHC to bylo sprosté jednání, zkrátka rána pod pás. Před začátkem sezony nám bylo řečeno, že za nás bude Petra hrát. Ale stihla snad jen dva zápasy, pak už ji DHC nepustilo. Petra je výborná hráčka, která by naší hře určitě hodně pomohla.

Co vám jako trenérovi ukázala podzimní část sezony?

Že jsme nejslabším týmem z elitní pětky.

Je sice brzy, ale jaký je váš cíl pro jaro?

Chceme se umístit co nejvýše. Chceme potrápit a porazit týmy, které jsou před námi. Ale hlavním cílem je stabilizace kádru pro další sezonu, ve které se zase chceme rvát o nejvyšší příčky.

PODZIMNÍ POHLED DO TACHOVSKÉHO TÝMU

Výsledky Tachova: Kobylisy – Slavoj Tachov 15:30, Slavoj Tachov – Hvězda Cheb 35:17, Havlíčkův Brod B – Slavoj Tachov 24:33, Slavoj Tachov – Ústí nad Labem 34:18, Sokol Vršovice B – Slavoj Tachov 24:29, Slavoj Tachov – DHK Pardubice 33:23, České Budějovice – Slavoj Tachov 33:30, Slavoj Tachov – Astra Praha 20:31, Sokol Písek B – Slavoj Tachov 39:30, Slavoj Tachov – Hostivice 26:32.

Nejlepší střelkyně Tachova: 58 branek – Michaela Buchlovská, 53 branek – Zdeňka Friedel, 48 branek – Lucie Kovářová, 24 branek – Lada Vaňková, 23 branek – Nikola Vlachová, 20 branek – Veronika Dlesková.

Tabulka trestů: 10 minut – Zdeňka Friedel, Michaela Buchlovská, 6 minut – Lada Vaňková, Veronika Dlesková.