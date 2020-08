Svoji velkou kvalitu o uplynulém víkendu prokázaly mladé závodnice z obou oddílů ziskem dvou titulů a stříbrných medailí na 2. Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě holých luků.

Mistryněmi republiky se staly tachovská starší žákyně Kristýna Drapáková a stříbrská dorostenka Denisa Hrušková v barvách Lukostřelců Českého lesa. Stříbrnou placku si na krk pověsily po obrovském finálovém boji také stříbrská Anežka Šimková v mladších žákyních a starší žákyně LK Tachov Ivona Altmanová.

Ale pěkně popořádku.

Tachovští senioři rychle skončili

Dva zástupce měl LK Tachov v kategorii seniorů. Z kvalifikace mezi nejlepší osmičku spolehlivě postoupil ze čtvrtého místa se ziskem 490 bodů Miloš Milfait, ale jeho oddílovému kolegovi Jiřímu Altmanovi se to z desáté příčky (264 bodů) nepodařilo. Milfait poté svedl obrovskou bitvu o postup ze čtvrtfinále s Václavem Buriánkem, nad kterým po třetí z pěti sérií vedl 5:1 na body a vysoko na nástřel 64:49. Pak ale nastal u tachovského borce útlum a soupeř z LK Juventus Karviná dokázal bodově srovnat na 5:5. V rozhodujícím rozstřelu Milfait trefil na terči ´pětku´, zatímco jeho sok ´sedmičku´, a o bod tak s pozdějším bronzovým medailistou vypadl 5:6.

Jediný zástupce v mužích nepřešel přes osmifinále

Tachovský Michal Krynický obsadil v kvalifikaci kategorie mužů 13. místo a v osmifinále nastoupil ve dvojici proti čtvrtému Milanu Hladilovi z pražského Startu. Výkonový kvalifikační rozdíl mezi oběma závodníky činil 70 bodů. Osmifinále však Krynickému nevyšlo, favorita nepřekvapil a podlehl mu hladce 0:6 (54:70).

Drapáková podlehla budoucí šampionce

Podobně jako Krynický v mužích dopadla jediná reprezentantka tachovského LK Kateřina Drapáková mezi ženami. Z poslední osmé příčky postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále a v něm narazila na vítězku kvalifikace Jindřišku Stehlíkovou z LO TJ Sokol Šanov. Příliš velký odpor papírové favoritce nekladla a vypadla z dalších bojů po porážce 3:7 na body a 89:108 na nástřel. Stehlíková nakonec celé mistrovství vyhrála.

Zlatá juniorka Hrušková

Už kvalifikace juniorek ukázala, že hodně vysoko může na šampionátu pomýšlet Denisa Hrušková z Lukostřelců Českého lesa. Skončila v ní druhá nástřelem 340 bodů a záda jí ukázala jen Eliška Šafrová z Lukostřelby Libichov (404). Další dvě ´českolesské´ závodnice Klára Mužíková (316) a Tereza Dischingerová (254) uzavřely postupovou enklávu sedmým a osmým místem. Dischingerová ve čtvrtfinále padla s Šafrovou podle očekávání 3:7 (69:79), ale svoji kůži i přes jednoznačný výsledek rozhodně nedala lacino, stejně jako v klubovém derby Mužíková proti Hruškové 1:7 (50:69). Mezi čtyřmi nejlepšími tedy zůstala ve hře z našeho regionu už jen Hrušková, která však v semifinále i poté ve finále předvedla parádní exhibici. Nejprve vyřídila libichovskou Julii Pořízkovou 7:1 (62:43) a v souboji o titul smetla Nikol Ježkovou z SK Lapačka Šenov bez ztráty bodu 6:0 nástřelem 42:28. „Blahopřeji Denise k titulu Mistryně České republiky a děkuji za spolupráci trenérovi Mužíkovi,“ uvedla k úspěšnému tažení mladé talentované závodnice trenérka a předsedkyně klubu LK Lukostřelci Českého lesa Jana Kolihová.

Pouze dvě starší žákyně

Z kategorie starších žákyň putovaly do našeho okresu zlatá i stříbrná medaile. To je skvělá zpráva i přesto, že větší obsazení tato kategorie neměla… Stal se tak z ní oddílový přebor klubu LK Tachov. V povinné kvalifikaci byla lepší Ivona Altmanová nástřelem 463 bodů o pět bodů před Kristýnou Drapákovou. Pak si to obě dívky spolu rozdaly rovnou ve finále o titul. Drapákové se povedla odveta a svou kamarádku zdolala hladce 6:0 (58:47).

Finálový boj do posledního šípu

V nejmladší kategorii dívek se na pomyslnou startovní čáru postavila pětice mladších žákyň, a z toho byly tři z našeho okresu. V kvalifikaci před semifinále na jediném nepostupovém místě však hned skončila jedna z nich. Černého Petra v podobě pátého místa si vytáhla Květa Dvořáčková z Lukostřelců Českého lesa nástřelem 312 bodů. Její klubová kolegyně Anežka Šimková skončila druhá (549) a Kamila Krynická z LK Tachov čtvrtá (332). Famózním výkonem 643 bodů kvalifikaci ovládla Veronika Doležalová z Lukostřelby Olomouc. A na tu v semifinále tvrdě narazila Krynická (0:6 a 49:76), stejně jako v souboji Anežek libochovická Kopalová na ´naši´ stříbrskou Šimkovou (0:6 a 34:60). A pak přišlo finále jako břitva! Šimková se proti Doležalové ujala po první sérii vedení 2:0 a na body 25:23. I další série však končily naprosto těsnými rozdíly, bohužel už všechny v neprospěch bojující Šimkové 20:22, 24:25 a 23:24. O vítězce a držitelce zlaté medaile s titulem české šampionky pro rok 2020 tak doslova rozhodl poslední šíp…! „Stejně jako Denisa v juniorkách zářila i Anežka v mladších žákyních. Děkuji všem z našeho klubu za výbornou reprezentaci,“ netajila spokojenost Jana Kolihová.

V týmech šestý LK Tachov

Do týmového zápolení se na MČR v Prostějově pustil pouze dvoučlenný smíšený mix LK tachov ve složení Kristýna Drapáková a Michal Krynický. Dosáhl s nástřelem 864 bodů na šesté místo v sedmičlenném startovním poli. Zvítězili Jindřiška Stehlíková s Petrem Škarkem z LO TJ Sokol Šanov (1072). V mužích brali titul lukostřelci Startu Praha, v ženách se týmově nezávodilo.