Soupeřem úřadujícího českého mistra bude Dukla Praha, jeden z nejlepších a nejslavnějších týmů republiky. První víkendový den tak bude k vidění mužská házená špičkové kvality.

Veřejnost krok uspořádání plzeňského zápasu mimo domácí Lokomotivu vnímá převážně pozitivně. Třeba Miloslav Moulis, trenér druholigových házenkářek místního Slavoje. „Dříve se u nás v Tachově konala taková exhibice. Naše děvčata hrála namixovaně s muži Talentu a tato akce mezi fanoušky sklidila velký úspěch. Na tribuně bylo plno,“ vzpomíná trenér Moulis, jenž akci tohoto typu vítá.

„Už před sezonou se vědělo, že Plzeň u nás odehraje alespoň jedno extraligové utkání, ale upřímně jsem si myslel, že to bude proti někomu slabšímu. To, že v Tachově uvidíme zápas Plzně s Duklou, jsem nečekal,“ přiznává Moulis a dodává: „Je to velký tahák. I když fanoušci u nás s mužskou házenou do styku nepřijdou, Duklu znají. Pražané jsou velkým pojmem po celé republice. A o Plzni, která v posledních letech dominuje, ani nemluvím.“

Utkání mezi Talentem Plzeň a Duklou začíná v sobotu v Tachově v 18.00 hodin.