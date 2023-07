Tenisový oddíl Slavoj Tachov si dlouhá léta žil poklidným životem. Na jaře se připravily kurty, na kterých se celou sezonu střídali různí rekreační hráči a pouze několik jedinců hrálo okresní soutěž v tenise neregistrovaných, která se trochu nadneseně nazývá Davis cup (DC).

Zleva: Ondřej Bartoš, Aleš Santner, Martina Schejbalová, Sandra Braunová, Josef Braun, Dalibor Chada. | Foto: TJ Slavoj Tachov

Naposledy se v Tachově hrála tenisová soutěž registrovaných hráčů před dvaceti lety. Když však tehdy tachovský tenisový tým spadl z divize do nižší soutěže a hráči se rozutíkali do jiných tenisových klubů, tehdejší výbor oddílu po zralé úvaze tým ze soutěže registrovaných odhlásil.

Před několika lety se na tehdejších kurtech Slavoje Tachov dala dohromady poměrně silná trojice hráčů, kteří pravidelně vyhrávali každoroční okresní soutěž DC. Šlo o Dalibora Chadu, Josefa Brauna a Aleše Santnera juniora. Po několikátém vítězství v DC zatoužili změřit své síly a tenisové umění i s hráči z jiných okresů Plzeňského a Karlovarského kraje.

Na začátku loňského roku se proto ve spolupráci s výborem tenisového oddílu rozhodli přihlásit do soutěže registrovaných hráčů. Tato soutěž se hraje ve formátu 4+2 (4 hráči a dvě hráčky). Dříve jmenovanou trojici hráčů doplnil tachovský odchovanec Ondřej Bartoš a dámskou dvojici tvořila Martina Schejbalová a Lucie Volfová.

Tachovský tým ve své první závodní sezoně bojoval se střídavými úspěchy a v celkovém účtování obsadil v šestičlenné tabulce 3. místo. Tým výrazně doplácel na to, že ženy především z důvodů mateřských povinností odehrály pouze domácí utkání. K soubojům venkovním tak jezdili pouze muži a většinou se ztrátu bodů z důvodu neúčasti žen nepodařilo dohnat.

Do letošní sezony tachovský tenisový tým Slavoje Tachov vstoupil posílen o kvalitní hráčku Sandru Braunovou, která společně s Martinou Schejbalovou vytvořila silnou dvojici. V této sezoně se již ženy účastnily také všech utkání na hřištích soupeřů, a to se stalo ve spolupráci s kvalitními výkony mužů klíčovým faktorem k prvnímu místu v tabulce a postupu do vyšší krajské soutěže Plzeňského a Karlovarského kraje.

Když tachovský tým v nejdůležitějším utkání sezony porazil na domácí půdě ambiciózní tým TK Aš (5:4 pro Tachov), bylo o postupujícím do krajského přeboru družstev téměř rozhodnuto. Závěrečné utkání v Plzni, proti TO Sokol Doudlevce B s výsledkem 8:1 pro Tachov už tak bylo jen potvrzením vcelku suverénního postupu bez jediné porážky.

Pokud se tým pro příští sezonu podaří udržet pohromadě a případně vhodně posílit, nemusí být nejvyšší krajská soutěž konečnou štací. Další motivací a postupným cílem by se tak mohla stát soutěž s názvem Divize, která se již v Tachově před více než dvěma dekádami hrála.

Vloni na tachovskou radnici nastoupilo nové vedení města a k němu se upínají nejen závodní, ale i všichni rekreační tenisté a početná mládežnická základna z Tachova, s nadějí a přáním, že bude splněn sen několika generací tenistů, a to vybudování kryté haly pro čistě tenisové účely. Pro rozvoj tenisu v Tachově a nezbytný trénink závodního družstva a mládeže TO Slavoje je to věc naprosto zásadní a důležitá.

