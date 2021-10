Tenisový oddíl TJ Slavoj Tachov slaví letos padesátiny

Psal se rok 1971, v černobílé televizi běžel seriál F. L. Věk, v rádiu Luxembourg hráli Deep Purple a v Tachově se tři tenisoví nadšenci JUDr. Josef Vlas, Miloslav Růžička a Václav Bělohlavý domluvili, že založí nový oddíl tenisu. Jeden tenisový oddíl ve městě již byl, a to Dukla Tachov, která se pyšnila třemi kurty. Bylo by pro ně pohodlnější vstoupit do tohoto oddílu, ale oni se rozhodli pro cestu daleko složitější, a to brigádnicky vybudovat nový tenisový stánek. Po dlouhém hledání vhodného místa bylo nakonec rozhodnuto vybudovat kurty za sokolovnou, kde dnes stojí budova Komerční banky.

Tito tři velcí fandové tenisu se přes rozdílnost věku vzájemně doplňovali a dokázali přesvědčit a získat další sportovce pro vybudování nových kurtů. Pracovalo se svépomocí, jak bylo v té době obvyklé a během jednoho roku se podařilo zprovoznit dva kurty. Oddíl byl ještě v roce 1971 zaregistrován Českým tenisovým svazem. Již v srpnu následujícího roku byl pořádán první ročník turnaje o „Husitský palcát“. Vítězem se stal Miloslav Růžička. Turnaj se hraje dodnes, ale bohužel nyní jen pro neregistrované hráče. Výstavba areálu byla dokončena v roce 1974, kdy měl tři kurty s tréninkovou zdí a klubovnou v budově sokolovny. V době výstavby kurtů přišli do oddílu další výborní hráči a vznikla dvě družstva, která hrála meziokresní až krajské soutěže. V té době oddíl věnoval velkou péči výchově mládeže, měl 40 dospělých členů a 22 žáků a v soutěžích vedle dvou družstev dospělých měl i jedno mládežnické, pořádal turnaje a vše zdárně fungovalo až do srpna roku 1984. O záměru výstavby banky se hovořilo již v roce 1976 a oficiálně to bylo oznámeno začátkem roku 1978. Rozhodnutí se ale z finančních důvodů odkládalo z roku na rok a až neúplná sezona v roce 1984 byla sezonou poslední. Po dohodě s městem byl jako náhradní místo vybrán pozemek vedle koupaliště, kde opět svépomocí v rámci tzv. akce „Z“ členové oddílu postavili nové kurty. Výhodná poloha uprostřed města měla ovšem jednu zásadní nevýhodu a tou byl nedostatek místa. Kurty musely být postaveny netradičně v orientaci „východ-západ“, což hráčům při slunečném počasí značně znesnadňuje hru, zvláště v ranních a večerních hodinách. Město tehdy přislíbilo oddílu pro vybudování dalších kurtů sousedící pozemek, který se měl uvolnit rekonstrukcí koupaliště. Výstavba nového areálu trvala tři roky. I v této době do oddílu přicházeli noví hráči, mládež dorůstala a sestava družstev byla neustále měněna a doplňována. Tenisté omezeně hráli a trénovali na kurtech Rudé hvězdy v Tachově, v Plané apod. Kurty nebyly, ale tenis pokračoval dál a v srpnu 1987 byl areál, jehož hodnota činila cca 2 miliony korun, slavnostně uveden do provozu. Areál zahrnoval čtyři antukové dvorce, oboustrannou tréninkovou zeď, sociální budovu s velkou terasou. Při výstavbě bylo odpracováno téměř deset tisíc brigádnických hodin. Největší měrou se o výstavbu zasloužili členové Zabadal, Bělohlavý, Sýkorovský, Půlpán, Hamáček, Uhlíř, Klas, Polan a mnoho dalších. Ke slovu přišly opět tenisové rakety, v průběhu následujících pěti let byl zkvalitněn trénink i práce celého oddílu. Závodní družstvo bylo doplněno vlastními odchovanci, mezi něž patří např. Patrik Bělohlavý, Petr a Radek Malechové a hráči z okolních oddílů např. Tomáš Milián, Eva Kličková, Alena Kotálová, Jiří Fleisig, František Polánka a na konci tohoto období postoupilo do nejvyšší soutěže v kraji. Rok 1993 byl dalším mezníkem v životě oddílu. Výbor oddílu předložil několik projektů nového komerčního využití areálu za účelem vzniku určitého zisku a na valné hromadě zvítězil projekt člena oddílu Josefa Tyrpáka. Na podzim tohoto roku se opět začalo stavět a v průběhu devíti měsíců byla nově zrekonstruována sociální budova s restaurací a bytem pro správce. Není problémem pořádat větší turnaje a jiné akce. Bohužel se dostavil také jeden sportovní neúspěch. Smíšené družstvo dospělých sestoupilo z nejvyšší krajské soutěže. Ovšem toto netrvalo dlouho a již v následující sezoně smíšené družstvo dospělých opět postoupilo do nejvyšší oblastní soutěže. Zároveň do této soutěže postoupilo také smíšené družstvo žáků. Poprvé také zvítězilo družstvo oddílu v soutěži neregistrovaných tenistů tzv. Davis cupu. Dalšími úspěchy byly výkony žáků Dalibora Ptáka, který se stal halovým oblastním přeborníkem, a Tomáše Němečka, který hrál finále oblastního přeboru na otevřených dvorcích. Oba hráli také za Slavii Plzeň a stali se oblastními přeborníky a na mistrovství republiky v Prostějově vybojovali 3. místo. V roce 1997 družstvo dospělých postoupilo do divize, kterou v následujícím roce vedlo a už se uvažovalo o lize. Především chybějící finance tomu zabránily. Po třech letech působení v divizi družstvo sestoupilo a postupně se rozpadlo odchodem hráčů do jiných oddílů. V této době pořádal Slavoj až osm celostátních turnajů ročně. Tachovský tenis se stal velmi známým, což potvrdil 28. ročník turnaje O husitský palcát, který do Tachova přilákal na dvacítku ligových a divizních hráčů v čele s Martinem Bartůňkem, který se pohyboval na celosvětovém žebříčku okolo tří stého místa v singlu a na své raketě měl skalp Petra Kordy. V roce 1999 byl areál v rámci malých venkovských oddílů vyhodnocen jako druhý nejlepší v republice. Bohužel toto je již minulostí. V současné době se v oddíle hraje pouze rekreační tenis, hraje se jen soutěž družstev pro neregistrované hráče. Po dlouhých letech bez mládeže začal před dvěma roky oddíl pořádat tréninky pro děti z tachovských škol. Bohužel toto úsilí přerušila novodobá pandemie a počet dětí se snižuje s každým začátkem školního roku. Oddílu také chybí tenisová hala, aby mohla nějaká koncepční práce s mládeží pokračovat. V sobotu 11. září si bývalí a současní členové oddílu spolu s pozvanými hosty zahráli tenisový turnaj v deblech. V tomto turnaji nešlo o vítězství ani o body, ale o dobrý pocit ze hry. Počasí se i přes nepříznivou předpověď vydařilo a po turnaji se ve sportovní hale uskutečnilo slavnostní posezení členů současných i bývalých s promítáním dobových fotografií, které připravili pan Santner s panem Kozákem a patří jim za to poděkování. Na setkání se dostavil také současný starosta města pan Macák a bývalý předseda MNV z roku 1987 pan Volka. S proslovem vystoupil jak bývalý prezident oddílu pan Václav Bělohlavý, tak i současný pan Josef Palšovič. Oba popřáli všem hodně úspěchů v dalších tenisových letech a všem by přáli slíbené rozšíření areálu o další kurty, a především tenisovou halu. Pan starosta Macák by uvítal, kdyby oddíl opět začal pracovat s mládeží a věděl, že se někdo o hale zmíní. Vše je předmětem jednání, jakýsi projekt již existuje, vše také závisí na financích. Nezbývá nic jiného než věřit, že další generace se rozšíření areálu dočkají a za nějakých dvacet let zde bude někdo psát o pokračující historii oddílu. Luboš Pešta