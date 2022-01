Kategorii juniorů ankety Atlet roku 2021 Plzeňského kraje vyhrál Jakub Davidík, který v prosinci přestoupil z Baníku Stříbro do Dukly Praha. Devatenáctiletý běžec vyhrál juniorské MČR v přespolním běhu, bronz má z domácího mistrovství dospělých na dráze v běhu na 800 metrů a stříbro z mistrovství ČR do 22 let na dráze v běhu na 1500 metrů. Davidík zazářil na srpnovém juniorském mistrovství světa v Keni, kde na trati 800 metrů doběhl čtvrtý.

Hrochová vyhrála anketu Atlet roku 2021 Plzeňského kraje