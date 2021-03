Poté, co si v Itálii na Tirreno – Adriatico odbyl závodní premiéru v týmu Gazprom – RusVelo, se Roman Kreuziger přesunul do Španělska na závod Kolem Katalánska. V dalším etapovém podniku z kategorie World Tour bude český cyklista k ruce Ilnuru Zakarinovi, ale mohl by se pokusit i o etapu.

Roman Kreuziger v dresu ruské stáje Gazprom RusVelo. | Foto: Alexandr Kliment

„Katalánsko jsem absolvoval naposledy už docela dávno, moc si to nepamatuji, ale určitě to bude jiné než Tirreno. Jsou tam dlouhé kopce a první etapa bude nervózní. Pak je časovka, kterou nejspíš ale pojedu v klidu, abych se třeba v dalších dnech mohl pokusit o nějaký únik. A hlavně byl k ruce Zakovi, který by rád bojoval o první desítku,“ sdělil 34letý jezdec ještě před startem jednoho z nejstarších etapových závodů (sedm etap, délka 1093 km).