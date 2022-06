Muži 18 - 39 let: 1. Kopča (TJ Baník Stříbro) 19:24 min., 2. Jan Zíka (SV Stříbro) 20:05, 3. Nejedlý (Stříbro) 21:01.

Muži 40 - 49 let: 1. Kadlec (Kladruby) 21:27 min., 2. Meller (Planá) 22:02, 3. Machulka (Lestkov) 22:30.

Muži 50 - 59 let: 1. David (SV Stříbro) 20:13 min., 2. Trávníček (SV Stříbro) 21:09, 3. Kroupa (Sportklub Chodová Planá) 24:41.

Muži 60 - 69 let: 1. Josef Zíka (SV Stříbro) 22:35 min., 2. Macák (SV Stříbro) 23:13, 3. Vlasák (AVL Stříbro) 24:49.

70 a více let: 1. Šůcha (SV Stříbro) 30:28 min., 2. Tolar (SV Stříbro) 40:00.

Ženy 18 - 39 let: 1. Müllerová (TJ Baník Stříbro) 21:29 min., 2. Stachová (SV Stříbro) 23:00, 3. Novotná (SV Stříbro) 24:13.

Ženy 40 - 49 let: 1. Bláhová (SV Stříbro) 24:46 min., 2. Petrovičová (Černošín) 26:29, 3. Šrámková (Stříbro) 29:07.

Ženy 50 a více let: 1. Lukášková (AC Falcon Rokycany) 24:32 min., 2. Bečvářová (SV Stříbro) 25:37, 3. Kučíková (SV Stříbro).

FOTO: Vítězem běhu na deset a půl kilometru se stal Kopča

V neděli 5. června se uskuteční 2. ročník běhu Vysoká třikrát jinak 2022 v rámci seriálu Rozhledny v pohybu. Závod je součástí Běžce Tachovska 2022. Zázemí závodu je v areálu střelnice Rychta v tachovské Pobřežní ulici.

Prezentace bude od 9.30 hodin a závod začne v 10.30 hodin.

Závodníci zdolají vrch Vysoká v Tachově třemi způsoby. Prvním závodem je běh do vrchu o délce 2,1 km s hromadným startem. Poté následuje výběh sjezdovky pod Vysokou intervalovým způsobem. Na závěr běžce čeká výběh schodů rozhledny také intervalově.

