Běh na tři kola parkem přes Svatováclavskou lávku aneb Tolarova pětka ve Stříbře vyhráli Ivan Stach a Johana Machulková. Čtvrtého ročníku běhu na pět kilometrů se zúčastnily více než čtyři desítky běžců a běžkyň.

Účastníci běhu Tolarova pětka. | Foto: svstribro.cz

Výsledky, muži do 39 let: 1. Stach 19:11 min., 2. Zich 19:39, 3. Fiodorov 20:47 (všichni Stříbro).

Muži (40 - 49 let): 1. Jukl (Skviřín) 19:26, 2. Kvaš (Atletclub Nýřany) 21:20, 3. Kadlec (Kladruby) 21:46.

Muži (50 - 59 let): 1. Trávníček (SV Stříbro) 22:01, 2. Meller (Planá) 22:34, 3. Rabada (SV Stříbro) 22:54.

Muži (60 - 69 let): 1. David 20:53, 2. Vrabec 22:44, 3. Macák 24:22 (všichni SV Stříbro).

Muži (70 let a více): 1. Labanc 28:41, 2. Šůcha 33:50 (oba SV Stříbro), 3. Lacina (Sokol Konstantinovy Lázně) 47:38.



FOTO: Běh Kermi vyhrál Zíka z Baníku Stříbro

Ženy (do 39 let): 1. Machulková (TJ Baník Stříbro) 22:47, 2. Stachová (SV Stříbro) 23:01, 3. Rumlerová (Schneck Team) 30:36.Ženy (40 - 49 let): 1. Bláhová (SV Stříbro) 24:07, 2. Juklová (Skviřín) 28:12, 3. Benešová (Schneck Team) 28:47.Ženy (50 - 59 let): 1. Lukášková 25:53, 2. Bečvářová 26:21, 3. Kučíková 29:03 (všechny SV Stříbro).Ženy (60 a více let): 1. Zahálková 26:10, 2. Hrubá 34:07 (obě SV Stříbro).

FOTO: Běh ke zřícenině Přimda vyhráli Jukl a Stachová