„Start bude v Šidlákově, trasa povede po turistické stezce přes Starý Hirštejn a hřeben Haltravy až do Capartic. Třešničkou na dortu pak bude výběh lyžařské sjezdovky na Sádku,“ představuje trať, která ze čtyř pětin vede po lesních pěšinách nádhernou přírodou Českého lesa spoluorganizátor oblíbeného závodu Ondřej Teska.

„Celková délka závodu bude 17 km s převýšením cca 520 metrů. Cíl závodu bude na chatě Spartaku v Caparticích, kde proběhne i závěrečné vyhlášení, posezení a losování tomboly, připraveno bude také malé občerstvení. Pokud to karanténní opatření dovolí, bude zde možnost se i osprchovat. Snažíme se pro všechny závodníky připravit maximální zabezpečení a pěkný zážitek,“ doplňuje informace Teska, který jako úspěšný běžec sám dobře ví, co účastníci od trailů podobného typu očekávají a na co se při nich nejvíce těší.

K bonusům Běhu Haltravou patří i možnost přepravy účastníků společně až na start autobusem. „Autobus odjede z parkoviště v Caparticích v 9.30 hodin. Přistoupit se bude moci o pět minut později v Klenčí pod Čerchovem na autobusové zastávce na náměstí, v 9.40 hodin v Postřekově na zastávce u železničního přejezdu a deset minut před desátou hodinou v Poběžovicích před obchodem COOP-Tuty. Do Šidlákova na náves by měl autobus dojet několik minut po desáté hodině,“ upřesňuje jeden z hlavních pořadatelů Teska. A s nadhledem sobě vlastním přidává dobrou zprávu i pro ty účastníky, kteří se až na místo startu vydají samostatně: „Celá vesnička je vlastně jen jedna velká náves, místo prezentace a startu Běhu Haltravou tak opravdu nelze nenajít.“

Na start závodu v 11 hodin se na šidlákovské návsi postaví závodníci devíti kategorií. Konkrétně junioři, muži do 40 let, do 50 let, do 60 let a nad 60 let, juniorky, ženy do 35 let, do 45 let a nad 45 let věku. Prezentace účastníků proběhne od 9.30 do 10.45 hodin na stejném místě. „A letošní novinkou je i týmová kategorie smíšených dvojic,“ dodává atraktivní zpestření Ondřej Teska.

Do závodu, který je tradičně zařazen do celoročního seriálu Běžce Chodska, se můžete přihlásit do pátku 3. července přes elektronický formulář na webových stránkách beh-haltravou.webnode.cz. Startovné činí 100 korun. Přihlášení na místě bude možné pouze ve výjimečných případech a za dvojnásobnou cenu.