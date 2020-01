Tým tachovských házenkářek decimují zranění.

Pak ale přišla nešťastná porážka v Českých Budějovicích a pro hráčky vedené trenérem Miloslavem Moulisem začala doba temna. Doba, ve které Západočešky čtyřikrát v řadě prohrály a v tabulce klesly až na pátou příčku. „Podzim nám ukázal, že z elitní pětky jsme nejslabší,“ přiznal Moulis, který měl před startem soutěže úplně jiné ambice. „Vždycky chci vyhrávat, mým cílem je první místo,“ pravil sebejistě.

K tomu má však tachovské družstvo zatraceně daleko. Vedoucí Hostivice a České Budějovice v první polovině sezony padly pouze jednou a před Tachovem mají luxusní šestibodový náskok. A tak se cíle zkušeného kouče, který je známý hlavně tím, že házenou snídá, obědvá i večeří, náhle změnily.

Moulis slevil ze svých nároků a podíval se realitě zblízka do očí. „Hlavním cílem pro jaro je stabilizace kádru na další sezonu, ve které se chceme zase rvát o nejvyšší příčky,“ uvedl na konci loňského roku. Ale to je spíš dlouhodobý plán. „V jarních bojích této sezony chceme skončit co nejvýše. Chceme potrápit a porazit týmy, které jsou před námi,“ doplnil.

Nyní, necelé dva týdny před startem druholigového jara, už ale část stanovených cílů neplatí. „Platí, ale bude to hrozně moc složité. V současné době totiž procházíme krizí,“ posteskl si Moulis. Naráží na nedostatek hráček, problém, který jeho tým momentálně sužuje.

„K dispozici nám na jaře nebude Friedel ani Šelaisová, které jsou zraněné. V současnosti netrénuje ani Nikola Vlachová, jež má ruku v sádře. Ta by snad ale během února už mohla být připravená,“ hledal pozitiva tachovský trenér, ale pokračoval: „Vaňková u nás skončila a otazník visí také nad Eliškou Macákovou, která studuje až v Hradci Králové. S Ferencovou také nepočítám, tu z Plzně nepustí.“

A to není všechno. „Do toho všeho nepočítám Terezu Hannweber, která s námi po narození potomka nejezdí na venkovní zápasy. Hraje jen doma,“ utrousil smutně trenér Slavoje.

S nežádoucími problémy přišly i nové dlouhodobé plány a cíle. Méně odvážné. „Aktuální sezonu chceme se ctí dohrát a pak se uvidí. Mluvil jsem s trenérem naší mládeže. Od příští sezony chceme do týmu zabudovat nové mladé hráčky, které jsou přímo z Tachova. A to i na úkor lepších výsledků,“ sdělil Deníku kouč.

Házenkářky Tachova před jarní premiérou proti béčku Kobylis neodehrály žádný přípravný zápas. A to je oproti loňským rokům razantní změna „Chtěli jsme přes zimu něco odehrát, ale momentálně by to nemělo vlastně cenu. Je nás prostě málo. Snad se to ale do 9. února, kdy doma hrajeme první mistrák, zlepší,“ dodal rozpačitě Moulis.