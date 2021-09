Mistrovství České republiky juniorů, juniorek (ročníky 2002-2003), dorostenců a dorostenek (2004-2005) na dráze, konané ve dnech 19. – 20. 6. 2021 v Kladně, ovládl v běhu na 800 metrů juniorů atlet Baníku Stříbro. Ze sobotního rozběhu časem 1:55,00 min. si vytrvalec Štěpán Trávníček (2003) pod vedením trenéra Alexandra Matulky zajistil přímý postup do nedělního finálového běhu. V kvalitně obsazeném finále Štěpán Trávníček zvítězil ve svém letošním nejlepším čase 1:54,34 min. a do Stříbra tak přivezl zlatou medaili.

Jako další se v juniorské kategorii představili dva svěřenci trenéra Romana Mužíka, Denisa Hrušková (2003) a Dominik Daniel (2003). Denisa Hrušková poslala čtyřkilové kladivo do vzdálenosti 40,92 metru a skončila osmá, ve vrhu koulí to pokusem 11,61 m stačilo na páté místo. Dominik Daniel závodil ve stejném sektoru a šestikilové kladivo poslal do vzdálenosti 31,30 m a tím obsadil 12. pozici.

V dorostenecké kategorii závodil v běhu na 3000 m a 2000 m překážek Jiří Špiroch pod vedením Alexandra Matulky. V sobotním běhu na 2000 m př. časem 6:33,89 min. doběhl na šesté příčce. To pro něj znamenalo obrovský osobní rekord. V nedělním plně obsazeném běhu na 3000 m s časem 10:02,18 min. proběhl cílovou čárou na 15. místě. Mezi dorostenci také závodil svěřenec Kamily Všetičkové Adam Fliegel (2005). Ve vrhu pětikilovou koulí si zapsal výkon 14,25 m, který byl pro něj i nejlepším osobním výkonem, a skončil tak na devátém místě.

Další velkou akcí, které se účastnil oddíl atletiky TJ Baník Stříbro, bylo mistrovství České republiky ve vícebojích kategorie mladšího a staršího žactva. Letos se konalo v Plzni na stadionu AK Škoda Plzeň ve dnech 14.- 15. srpna. Z každé kategorie se tentokrát dostalo do výběru pouze 24 nejlepších atletek a atletů, kteří se utkali o cenné kovy. Z TJ Baník Stříbro se letos na start pětiboje mladších žákyň (ročníky 2008-2009) postavila Kristýna Záhořová (2009) pod vedením trenérky Veroniky Matulkové. Účast na svém prvním MČR si Kristýna zajistila na vydařeném červencovém víceboji v Sušici ziskem 3099 bodů, díky kterému před závody vedla celorepublikové tabulky své kategorie.

Při startu první disciplíny, běhu na 60 m překážek, i přes drobné zaváhání na poslední překážce doběhla ve svém druhém nejlepším čase 9,94 s. V následném hodu kriketovým míčkem si výkonem 38,52 m si vylepšila osobní maximum o téměř pět metrů. Ve svém oblíbeném sprintu na 60 m zanechala Kristýna Záhořová v čase 8,03 s celé startovní pole za sebou a potvrdila tak roli favoritky na krátkých sprintech v rámci celé České republiky. Ve skoku dalekém si vylepšila osobní rekord na 5,12 m, ze kterého se velmi radovala. Do závěrečného běhu na 800 m tak nastupovala Kristýna z celkového průběžného čtvrtého místa. Získané body za čas 2:36,29 min. jí posunuly na výslednou stříbrnou pozici s osobním rekordem 3107 bodů v pětiboji. Je to velký úspěch teprve prvním rokem mladší žákyně a budeme doufat, že v příštím roce se pokusí navázat tam, kde nyní skončila.

O uplynulém víkendu (28. a 29. srpna) se v Plzni konalo mistrovství ČR do 22 let. TJ Baník Stříbro získal dvě stříbrné medaile. Štěpán Trávníček doběhl druhý na trati 800 m, zlatá medaile mu unikla o 62 setin. Jakub Davidík, který skončil čtvrtý na mistrovství světa juniorů, byl druhý v běhu na 1500 m. Na první místo ztratil 88 setin.

Tereza Záhořová