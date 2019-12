Úspěšný pár z Fénixu Plzeň si vytvořil lásku k překážkovým závodům.

OCR a láska? Dvojice Petra Jeřábková a David Štraub potvrzují, že to jde! | Foto: archiv P. Jeřábkové

Mistrovský titul v kategorii ženy 30 + v Harrachově a 4. místo ve věkové sortě 30 – 34 let na evropském šampionátu v polské Gdyni. To je vizitka trenérky a vyznavačky překážkových závodů Petry Jeřábkové, původem ze Strakonic. Bronz ve věkové kategorii na domácím republikovém šampionátu a účast na mistrovství světa v Londýně. To si zase do svého letošního závodního životopisu může zapsat David Štraub z Plané u Mariánských Lázních.