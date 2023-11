Oddíl atletiky Baník Stříbro pořádá 31. ročník běhu Mikulášská dvacítka. Závod na 20 kilometrů se uskuteční v sobotu se startem v 10 hodin od stadionu Baníku ve Stříbře. Poběží se po silnici, lesních cestách a pěšinách k železničnímu mostu u Pňovan a po téže straně řeky zpět. Nebude se přecházet železniční most.

Mikulášská dvacítka z minulého roku. | Foto: Jiří Trávníček

Přihlášky je možné podávat předem na e-mail: vladislav.moravec@seznam.cz. Pokud to stihnete do pátečních 20.00 hodin, zaplatíte za startovné 100 korun. V den Mikulášské dvacítky se budou přihlášky přijímat od 9.00 do 9.45 hodin v závodní kanceláři v tribuně na stadionu Baníku ve Stříbře. Při přihlášce na místě se platí 120 korun.

Každý účastník obdrží pamětní list, malou věcnou cenu a běžci na prvních třech místech věcnou cenu. Akce je součástí seriálu Běžec Tachovska 2023.

