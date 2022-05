Ve středu se jel prolog z umělých překážek v centru města Zlatibor. Krásná endurová trať jezdce namlsala, po dvou měřených pokusech si vousatý endurák vyjíždí pěkné 25. místo, které se stává jeho startovní pozicí do prvního dne závodu. V tu chvíli se z přítelkyně na několik dní stává servismanka a zásobovač.

Závod seriálu mistrovství světa 2022 FIM Hard Enduro.Zdroj: archiv V. Nedvěda

Ve čtvrtek se startuje v 8 hodin ráno. Váša se startovním čísle 23 vyráží na trať. Čekal hodně, ale že si sáhne na dno svých sil už v prvním dni, to opravdu ne. „Tohle byl zatím můj nejtěžší závod, co jsem kdy jel,“ přiznává Pinďa, jak mu i přes jeho obrovskou postavu přátelé přezdívají. „Pavlínka dělala co mohla, aby mne pravidelně zásobovala vodou, benzínem a zajišťovala veškerý servis, ale ono je to jiné, když mají světoví jezdci celý tým anebo když jsme tam na všechno byli sami dva. A ke všemu blbě fungovala navigace, GPS signál vypadával, takže občas netušila, v kterých místech jsem,“ líčí masakr prvního dne Nedvěd. Přepadly ho zažívací problémy, došla mu voda k pití, byl dehydrovaný. Totálně vyčerpaný s celkovým časem 7 hodin 23 minut dojíždí na neuvěřitelné 22. pozici. Po potřebné údržbě motorky padá na postel v karavanu a usíná s úlevným pocitem, že prvních 93 km má za sebou.

Asi by neusnul, kdyby jen tušil, co přinese den druhý. Turistům se národní park Mokra Gora zdá jednou z nekrásnějších horských lokalit Srbska. Závodníci však po pár ujetých kilometrech nabyly úplně jiných dojmů. Větší část ze 104 kilometrové etapy se jela v kamenných korytech vysoko v horách. Náročná stoupání, výjezdy a sjezdy plné obrovských kamenů, padající motorky i jezdci se staly na dlouhou dobu Pinďovo noční můrou. Přesto dokázal v těžké konkurenci neskutečně těžkou trať dojet v čase 9 h 23 minut na 20. místě. „Bylo to opravdu brutální, alespoň že třetí stage se jela na hřebenech hor poměrně na pohodu, tam se prostě jely „jen“ vypalovačky,“ popisuje sympatický vousáč nejdelší den třídenního závodu. Totálně vyřízený nemůže večer zabrat a do posledního dne závodu spí sotva tři hodiny.

Závod seriálu mistrovství světa 2022 FIM Hard Enduro.Zdroj: archiv V. Nedvěda

Je sobota 21. května. Ztahaný jako kůň usedá na motorku a tajně doufá, že v horské oblasti Zlatiboru přichystali pořadatelé pro jezdce méně náročnou trať než byla v předchozích dvou dnech. Naděje se rozplynula už po páté minutě od startu. "Extreme je extreme," si nejspíše řekli organizátoři závodu a vyslali závodníky na 78 km dlouhou trať plnou potoků, kamenů a koryt do sluncem rozpálených hor. S občasnou myšlenkou praštit s motorkou ze skály, lehnout si a prospat se a na všechno se vykašlat si kladrubský borec nakonec po čase 6h 19 minut dojel pro celkovou dvacátou pozici. „Takovouhle odtučňovací kůru bych nepřál ani nejhoršímu nepříteli,“ směje se už dnes Václav Nedvěd. „Dojel jsem ve zdraví, žádná vyčuhující kost, žádný zlomený prst na noze, co víc si přát,“ vzpomíná na úrazy z uplynulých sezon s úsměvem na tváři.

První závod mistráku, který se jel v Izraeli, bourák z Kladrub neabsolvoval. "Je to opravdu finančně náročné, za mnou nestojí velké sponzorské firmy jako za jinými jezdci, takže ač bych se do Izraele na závody rád vypravil, zatím to ale opravdu nehrozí," vysvětluje absenci na prvním závodě mistráku jezdec. Po srbském úspěchu se už nemůže dočkat červnového Red Bull Erzbergrodea, které covidová pandemie na dva roky uspala. Doufá, že i tady naváže na minulé úspěchy.

I přes aprílové počasí dojel jezdec endura Nedvěd druhý