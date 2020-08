/FOTO/ Druhý závod letošního druhého ročníku seriálu Race for juniors se o víkendu poběží v Tachově, přesněji ve sportovním areálu Rychta v neděli 30. srpna od 11 hodin.

V Tachově se poběží druhý závod Race for Juniors. | Foto: Raceforjuniors.cz

Kdo startoval nebo se byl podívat na úvodním klání 25. července v bývalých kasárnách ve Stříbře, ten již ví, o co se jedná. A pro ostatní krátké představení projektu:

„Projekt Race for juniors je zaměřený na nejmladší generaci a rozvoj jejich sportovních a tělovýchovných aktivit. Skládá se ze série překážkových běžeckých závodů v různých městech Plzeňského kraje. Chceme dětem od čtyř do třinácti let nabídnout lehké a středně těžké běžecké tratě, kde by mohly prokázat svoji obratnost, rychlost, vytrvalost, ale také nebojácnost při překonávání překážek. Vlivem povětrnostních podmínek, neboť závody se uskuteční za jakéhokoliv počasí, může být náročnost tratě na zdolání vyšší, ale to je vlastně účelem celé akce. Nabídnout juniorům náročný závod, který prověří nejen jejich fyzickou zdatnost, ale také psychickou odolnost,“ říká za pořádající spolek Sport Stars člen výboru Michal Boháček.