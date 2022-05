Silniční mistrovství Evropy se konalo 13. – 15. května a z Česka na něj vyrazilo zhruba dvanáct běžců. „Letěli jsme z Prahy do Pisy a odtud vlakem do Grosseta. Ostatní většinou běželi dva závody, jediný já jsem měl tři. Nechá se to zvládnout, o Velikonocích jsem také běžel tři závody ve třech dnech – ve Stříbře, ve Františkových Lázních a pak v Táboře,“ uvedl medailista z evropského šampionátu.

„Překvapilo mě, že jsem získal medaili. Nevěděl jsem, jaká je kvalita běžců. Při půlmaratonu jsem dva z mé kategorie předbíhal, netušil jsem, kdo je přede mnou a za mnou. Myslím si, že je to moje první medaile z mistrovství Evropy nebo světa. Možná v týmovém závodě jsem získal nějakou medaili,“ vybavil si Václav Šůcha.

Diplom pro Václava Šůchu.Zdroj: archiv V. Šůchy

Na to, že se atletice nikdy nevěnoval, dosahuje fenomenálních úspěchů. „V roce 2010 jsem absolvoval osmdesát závodů po republice a Evropě a z toho šedesátkrát jsem byl na bedně,“ upozornil běžec.

Jelikož žije na Tachovsku, je samozřejmostí, že se účastní amatérských závodů Běžce Tachovska. „Loni jsem byl po přepočítání bodů celkově osmý, ale párkrát jsem skončil i třetí. Mám i čtyři nebo pět plaket pro nejlepšího běžce nad 50 let na Tachovsku,“ těší Václava Šůchu.

K intenzivnějšímu běhání se dostal před více než dvaceti lety. Tehdy pravidelně běhal Běh historickým Stříbrem a Vánoční míli. „Pak kluci řekli pojď mezi nás, a tak jsme s partou začali jezdit po republice. Takto jsem se dostal k častějšímu běhání. Jezdím nejen po republice, ale i po světě. Byl jsem v Portugalsku nebo v Madridu,“ zavzpomínal.

Po silvestrovském běhu ve Stříbře bude vyhlášen nejlepší běžec Tachovska

V mládí dělal gymnastiku a volejbal. „To bylo v učení v Karlových Varech. Měli jsme dvě volejbalová družstva. Dodnes si dávám ranní gymnastické rozcvičky a posilovačky,“ konstatoval Václav Šůcha.

Týden po mistrovství Evropy se zúčastnil tradičního závodu Běžce Tachovska Běhu ke zřícenině Přimda a v sobotu běžel Tolarovu pětku ve Stříbře.

„Čtvrtého a pátého června se chystám na mistrovství republiky veteránů, kde poběžím asi tři závody. Deset a pět kilometrů a 800 metrů,“ plánuje Václav Šůcha.