To znamená se společným hromadným startem v 10 hodin. Covid tedy pořadatele z Baníku Stříbro nezastavil. Naopak, na stejný termín plánovaný 'Běh Mikulášské trojice' v okresním městě se jeho organizátoři z tachovského DDM Mraveniště rozhodli zrušit.

Mikulášská dvacítka

Osmadvacátý ročník vytrvaleckého veřejného běhu, jak už samotný název napovídá na pořádnou porci dvaceti kilometrů, se měl původně konat 21. listopadu. Akci se startem i cílem na stadionu Baníku Stříbro však tehdy neumožnil uskutečnit vládní PES, a tak ji pořadatelé přesunuli na první možný termín po ohlášeném mírném rozvolnění protikoronavirových opatření.

„Od čtvrtka se změnila koronavirová omezení. Proto pořádáme Mikulášskou dvacítku opožděně a za upravených podmínek. Původní propozice ale platí, až na několik nutných změn,“ informuje ředitel závodu Vladislav Moravec.

Největší změnou měl být start po dvou skupinkách běžců a ne, jak bylo vždy zvykem, všech společně. To už však neplatí a nakonec odstartují v 10 hodin všichni naráz. „Připadám si jak epidemiolog. Stále přemýšlím o situaci, hledám řešení a těch je i více. Protože na Mikulášskou dvacítku chodilo v minulosti do padesáti lidí, chtěl bych to risknout a pustit do závodu všechny kategorie najednou. Pokud by bylo závodníků více, budou ti, kdo přesáhnou počet padesáti, startovat o přibližně 15 minut později a budou se do startu pohybovat odděleně. Ostatní pravidla zůstávají stejná,“ uvádí šéf závodu.

A jak to tedy přímo na místě bude probíhat? Přihlášky do závodu budou organizátoři přijímat v sobotu od 9 do 9.45 hodin na tribuně baníkovského stadionu. „Přímo z tribuny do rozhlasu tak, jako to bylo při Běhu kolem Mže. Zájemci musí dodržet nasazení roušky a odstup dvou metrů. Vstup do jiných prostor tribuny nebude povolený. Při přihlášce dostane každý diplom za účast a malého Mikuláše," popisuje Moravec.

V platnosti zůstává vypsání pěti kategorií, dvou ženských a tří mužských. Stejná je i trať od stadionu po silnici a lesních cestách a pěšinách k železničnímu mostu u Pňovan a zpátky. Na rozdíl od předchozích ročníků však na konci závodu nebude vyhlašováno pořadí a nebudou se předávat ceny nejlepším. „Každý hned po doběhu, případně po výklusu, pokud jej dělá a přednostně venku v parku, opustí stadion. Po závodě ještě bude k dispozici čaj v termosu, použitý kalíšek po napití je pak potřeba zlikvidovat zmačkáním a vyhodit do připraveného pytle,“ dodává poslední instrukce ředitel závodu.

Z rukávu však Vladislav Moravec vytahuje ještě jednu zajímavou informaci. „Vánoční míli pořadatelé odvolali. Jednáme o možnosti ji pořádat, možná pod jiným názvem, jiný den, ale na stejné trati. Včas se to dozvíte. Přeji klidné dny a bezpečný pohyb mezi lidmi,“ uvádí.

Běh Mikulášské trojice

Už podeváté se měli nadcházející sobotu v den návštěv Mikuláše, čerta a anděla postavit v Tachově běžci od nejmladších až po veterány na start téměř čtyřkilometrového krosu. Jenže, letos se na trať od tachovské Rychty směrem na Světce nevydají.

Vysvětlení přináší ředitel závodu Petr Kunc: „Těší mě zájem lidí a jejich zapálenost pro běh. Pořádání běhu Mikulášského trojice jsem dlouze rozvažoval a také diskutoval s Václavem Mužíkem, ředitelem DDM, který je spolupořadatelem. Bohužel, rozhodli jsme se, že letos Mikulášský běh ani pro hlavní kategorii pořádat nebudeme.

Komplikací v podobě různých omezení či získání povolení narychlo od Města a hygieny, když DDM v dnešní době nesmí nic pořádat, a i mého pracovního vytížení je tolik, že na to nenacházím dost času, sil a odvahy. A v dnešní době si to netroufnu udělat, tak říkajíc 'na hubu', protože by z toho mohl být nemalý problém. Doufám, že v dalších letech už vše proběhne normálně a Běhu Mikulášské trojice zachováte přízeň.“

Tak snad zase příští rok.