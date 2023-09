Ve Stříbře se v sobotu od 15 hodin uskuteční druhý ročník závodu Canpack charitativní běh. Cílem akce je podpořit integraci hendikepovaných sportovců, veškerý výtěžek ze startovného půjde na účet TJ Halma Plzeň (tělovýchovná jednota zdravotně postižených). Závodníci poběží 2,6 km okruhem kolem náměstí a parku ve Stříbře. Závod je součástí seriálu Běžec Tachovska 2023.

Ivan David na archivním snímku při Běhu historickým Stříbrem. David vyhrál Plánskou 11 v kategorii 50 - 59 let, celkově skončil čtvrtý. | Foto: Vladimír Novotný

Přihlášky je možné podávat prostřednictvím e-mailu: vladislav.moravec@seznam.cz. Nejpozději do pátku 8. září 20.00 hodin, ojediněle do 30 minut před startem běhu v závodní kanceláři v radnici. Startovné je 100 korun při registraci online, 150 Kč při registraci na místě.

Každý účastník obdrží pamětní list, první tři v každé kategorii věcnou cenu.

Poslední srpnový víkend byla na programu Plánská 11. Čtvrtý ročník běhu vyhráli Jan Zíka (TJ Baník Stříbro) a Markéta Musilová (Mariánské Lázně).

Výsledky, Plánská 11:

Muži do 39 let: 1. Jan Zíka (TJ Baník Stříbro) 47:26 min., 2. Robin Šemotl (AC Mariánské Lázně/Trailpoint) 47:39,7, 3. Ivan Stach (Stříbro) 52:29,4.Muži 40 - 49 let: 1. Martin Kadlec (Kladruby) 57:16,6, 2. Radek Andrle (TJ Baník Stříbro) 57:50,9, 3. Artur Novák (Sbor BJB v Plzni - Mozaika) 59:03,2.Muži 50 - 59 let: 1. Ivan David (SV Stříbro) 53:48,6, 2. Jiří Trávníček (SV Stříbro) 58:33,2, 3. Petr Meller (Planá) 1:00:59,1 hod.Muži 60 - 69 let: 1. Jan Flaks (Sdružení vytrvalců Stříbro) 1:02:06,6, 2. Jaroslav Vlasák (AVL Stříbro) 1:10:31,1, 3. Jiří Macek (VTŽ Chomutov) 1:28:49,2.Muži nad 70 let: 1. Václav Šůcha (SV Stříbro) 1:30:19,5.Ženy do 39 let: 1. Markéta Musilová (Mariánské Lázně) 59:03,3 min., 2. Pavla Stachová (SV Stříbro) 59:19, 3. Eva Hladíková (Mladá Boleslav) 59:46,8.Ženy 40 - 49 let: 1. Gabriela Pleskotová (Cheb) 1:21:02,8, 2. Ludmila Hanusová (Klášterec nad Ohří) 1:26:22,5.Ženy nad 50 let: 1. Marcela Bečvářová (SV Stříbro) 1:10:25,7, 2. Michaela Kučíková (SV Stříbro) 1:16:26,4, 3. Eliška Kučerová (Rozběháme Tachovsko) 1:18:43,5.

