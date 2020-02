Pole dance je sportovní disciplína, tanec, způsob jak zpevnit své tělo a zesílit svaly. Je to forma relaxace a uvolnění. Navzdory veškerým stereotypům je to však i disciplína, která má ve sportovním světě své místo. Má totiž nejen mezinárodní festivaly, ale hlavně různé soutěže a mistrovství.

U zrodu tohoto sportu v městečku na půli cesty mezi Planou a Stříbrem stála v roce 2018 nyní šestadvacetiletá tanečnice a lektorka Veronika Merglová.

Jaké byly vaše začátky s pole dance?

Úplně celé to začalo tím, že jsem si chtěla vyzkoušet, jaký ten pole dance vlastně je, co to obnáší a zda mi to vůbec půjde. Tančím už dvaadvacet let, ale tento druh tance jsem nikdy neokusila. Přihlásila jsem se proto na kurzy do Plzně a musím říct, že mě to velmi rychle pohltilo.

Co vás na tomto tanečním sportu nejvíc okouzlilo.

Jednak je to makačka a velmi rychle na sobě člověk pocítí nárůst síly a kondice. A navíc jsem dostala perfektní mladou a energickou lektorku, která nás dokázala bezvadně namotivovat a ocenit.

Proč jste se rozhodla zařadit pole dance do své taneční skupiny v Černošíně?

Vždy jsem to měla tak a myslím, že i nadále budu mít, že to, co mě baví a umím, chci předávat dál. Tudíž jsem se rozhodla, že umožním tanečnicím ze své taneční skupiny, aby si pole dance také vyzkoušely. Nejprve několikrát se mnou a poté jsme i společně vyrazily do Plzně na akci Pole dance training and Ay fly workshop.

Splnila tato akce vaše očekávání?

Nejen moje. I ostatní děvčata byla nadšená a vznikla u nich velká touha se pole dance také naučit. A tak po složení lektorských zkoušek v Praze jsem si řekla, že je to vlastně výborný nápad a rozšířila jsem černošínský taneční repertoár o tento sport.

Jak se pole dance v Černošíně uchytil a máte pro něj odpovídající podmínky?

Myslím si, že ano. Jsem velmi vděčná za podporu, které nám město Černošín a tělovýchovná jednota Sokol Černošín, pod kterou působím, poskytuje. Bez nich bych nemohla dětem dopřát a zajistit veškeré vybavení, které je k pole dance potřeba. V letošním roce jsme dostali dotaci z Plzeňského kraje na vybavení pole dance sálu, tudíž máme šest tyčí, na kterých mohou děti trénovat.

Kolik máte členek, které soutěží v pole dance?

V současné době máme šest dětí, pět juniorek začátečnic a čtyři juniorky pokročilé.

Už jste se zúčastnily nějakých soutěží v tomto sportu?

Pokročilé juniorky mají za sebou již první pole dancové vystoupení, které proběhlo ve Staňkově v sousedním domažlickém okrese v říjnu loňského roku. Byly celkově úspěšné a sklidily tam mnoho pochval.

Máte někde na Tachovsku konkurenci?

Myslím, že jsme v našem okrese jediní, kteří mají v této sportovní disciplíně zastoupení. Nejbližší taneční kluby s výukou pole dance jsou v Domažlicích a v Plzni.

Jaké máte plány s pole dance do budoucna?

Věnovat se v této disciplíně talentovaným dětem a účastnit se s nimi různých přehlídek, soutěží a mistrovství. Také pevně doufám, že se tento taneční sport dostane i do dalších měst u nás na Tachovsku, protože je to báječný sport. A v příštím roce, pokud vše půjde tak, jak má, mám v plánu rozšířit nabídku ještě o již zmíněný Ay fly, což je jóga v závěsných sítích.

A žádné konkrétní cíle, co se týká sportovních výsledků, nemáte?

Hlavně nás to musí všechny bavit a přinášet radost. Pak se dostaví i sportovní úspěchy. Já jen můžu poděkovat dětem za jejich vůli učit se, tančit a trénovat. A jejich rodičům za důvěru, kterou projevují tím, že své děti posílají na mé tréninky.