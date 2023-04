Za předvedený výkon a klíčovou výhru si vysloužili potlesk vestoje. Toto gesto věnovala zaplněná hala na Slovanech házenkářům Talent týmu Plzeňského kraje, kteří v sobotu vyhráli nad Zubřím jednoznačně 37:22. Talent se ujal v semifinále play-off extraligy vedení 2:1 na zápasy a ve středu bude útočit v Zubří na postup do finále.

3. zápas semifinále extraligy Talent tým Plzeňského kraje - Robe Zubří 37:22. | Video: Martin Švec

Plzeňští házenkáři zadělali na vysokou výhru už po prvních třiceti minutách devítigólovým náskokem 19:10.

„První minuty zápasu z naší strany ovšem nebyly dobré. Hráli jsme staticky a zakončovali jsme příliš brzy, což se mi nelíbilo. Naštěstí nás podržel Filip Herajt. Pak už jsme se rozjeli a vyhrát nad Zubřím poločas o devět gólů je fakt dobré,“ řekl trenér Talentu Plzeň Petr Štochl.

V průběhu druhého poločasu náskok domácích narůstal, a tak obě mužstva za rozhodnutého stavu šetřila své klíčové hráče.

Skóre se zastavilo na konečných 37:22. „Je to důležité vítězství s ohledem na středeční čtvrté utkání v Zubří. Soupeři jsme sebrali mečbol, který měl v loňské sérii. Myslím si, že na dnešním výkonu Zubří se projevila absence Havrana, který je podle mě stěžejním hráčem Zubří. Na druhou stranu si nemyslím, že naše výhra o patnáct gólů je otázka pouze Matěje Havrana. To je hráč, bez kterého má Zubří viditelně problém. O to jsme to měli v uvozovkách lehčí. Tím ale nechci srážet náš výkon, protože soupeři jsme ukázali, že si jdeme za postupem do finále,“ tvrdil trenér Talentu.

Třetí semifinálový duel v Plzni sledovalo dvanáct stovek diváků, kteří vytvořili bouřlivou atmosféru.

„Diváci byli extrémně důležití při cestě za vítězstvím. Měl jsem velkou radost, a patří jim velký dík, když jsem viděl zaplněnou halu už půl hodiny před zápasem. Což v semifinále či v nerozhodujících zápasech tak často nebývalo. Je vidět že diváci jsou do semifinálové série vtažení a že nám chtějí pomoci. Dneska to byla potřeba a za to jim děkujeme, protože byli tím osmým hráčem,“ potěšilo Štochla.

V poslední minutě diváci ocenili domácí házenkáře potleskem vestoje. „Soustředil jsem se ještě na hru, takže se fanouškům omlouvám, že jsem si toho nevšiml. Nicméně atmosféru, která byl celý zápas fajn, jsem vnímal. Kéž bychom svým výkonem nutili diváky k potlesku vestoje čím dál častěji,“ přál si Petr Štochl.

