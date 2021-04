S virtuálními běžeckými závody se v poslední době doslova roztrhl pytel. O tomto víkendu se kromě jiných koná i úvodní podnik čtyřdílného seriálu Leskros pod názvem Březňák. Zúčastnit se ho může každý milovník běhu v přírodě a klidně i se svým čtyřnohým miláčkem.

„Na Březňáku prostě nesmíte chybět! Díky našim partnerům bude virtuální Leskros skoro jako živý závod. Doslova. Můžete přijet a vydat se po té stoprocentní trase! Za tvé ´leskrosení´ navíc poputuje příspěvek na tachovský psí útulek U Šmudliny,“ verbují organizátoři účastníky a jak je patrno ze seznamu zájemců o start na některé z vypsaných tras, daří se jim to skvěle.

Tachovský útulek U Šmudliny se již patnáct let stará o týraná zvířata – psy, kočky, slepice a nechtěná domácí zvířata. Srdcem útulku je energická majitelka Gabriela Jägerová, která celý útulek vybudovala sama, s bandou nadšenců a dobrovolníků. Je členkou běžeckého spolku Rozběháme Tachovsko, který je jedním z partnerů akce.

„Po úspěšné, úžasné lednové výzvě, během které jsme pro tachovský útulek vyběhali 77 550 Kč, chceme pokračovat v podpoře právě zde. Víme, že naše vyběhané peníze jsou potřeba a pomohou ve velkém. Svojí registrací v závodě automaticky pomáháte. Svoje startovné můžete navýšit ještě o částku navíc,“ dodávají organizátoři.

Výsledky z tohoto závodu se započítávají i do výsledků celého seriálu Leskros v ročníku 2021 a také do týmové výzvy. Jednoduchý systém nahrávání výsledků, startovní balíček poštou, hra o ceny od partnerů, ve které může vyhrát každý, medaile přímo do schránky a další vychytávky jsou přidanou hodnotou Leskrosu Březňák.

Zájemců. kteří se od začátku registrace přihlásili do některé z kategorií běhu nebo canicrossu se psem bylo včera (v pátek), v první termínový den závodu, přibližně pět stovek.

Závod mohou absolvovat podle pravidel na webu pořadatelů Rozběháme Česko kdekoliv v Česku nebo Slovensku od 16. do 18. dubna.

Účastníci z Tachovska mají pochopitelně hlavní motivaci pomoci rozšíření útulku U Šmudliny. Deklaruje to nejen jeho majitelka Gabriela Jägerová, ale například i její ´kolegové´ z Rozběháme Tachovsko Filip Wolf, Lukáš Hudec, Marie a Eliška Strnadovy, Lukáš Rott, Adéla Ondrášková, Zdeněk Goth či Petr Kaše a podobně to vidí i tachovští hasiči Eliška Škrabalová s Davidem Novákem nebo Jana Blešová ze Stříbra.

Vypsané kategorie:

CEP Junioři běh (3 km)

Platinum Junioři canicross (3 km)

Platinum Můj první závod Canicross (3 km)

ON Sprint běh ženy (5 km)

ON Sprint běh muži (5 km)

Platinum sprint canicross ženy + pes do 11,9 kg (5 km)

Platinum sprint canicross ženy + pes 12 až 22,9 kg (5 km)

Platinum sprint canicross ženy + pes nad 23kg (5 km)

Platinum sprint canicross muži + pes do 11,9 kg (5 km)

Platinum sprint canicross muži + pes 12 až 22,9 kg (5 km)

Platinum sprint canicross muži + pes nad 23kg (5 km)

Husky MID běh ženy do 39 let (10 km)

Husky MID běh muži do 39 let (10 km)

Husky MID běh ženy nad 40 let (10 km)

HUSKY MID běh muži nad 40 let (10 km)

CEP MID canicross muži (10 km)

CEP MID canicross ženy (10 km)