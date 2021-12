Vladimír Tolar se věnoval atletice do osmnácti let. Běhal za Kdyni a za Škodu Plzeň. Soustředil se na tratě 800 metrů a kilometr.

„Na mistrovství republiky mladších dorostenců v Čelakovicích jsme byli třetí ve štafetě 3x1 kilometr časem 8:33 minuty,“ vzpomínal Tolar na medaili z mládežnické kategorie.

Po atletice se dal na fotbal. „Přestoupil jsem do Plzně, ale tam o mě neměli moc zájem. Kluci mě přemluvili na fotbal, tak jsem hrál ve Stříbře fotbal. Hrával jsem i za Kladruby, kde jsem s fotbalem končil,“ vysvětlil.

K běhání se vrátil v padesáti letech a stejně jako u fotbalu se opět nechal zlákat přáteli. „Pravidelně chodím do sauny a tam byli chlapi, kteří v zimě běhali od stadionu ve Stříbře na Butov a zpět. Pořád mě provokovali, až mě vyprovokovali. Tak jsem začal běhat po sídlišti v 11 hodin večer, aby mě nikdo neviděl. Po měsíci jsem si troufl běžet s nimi. Asi po třech měsících mi běžec Karel Ganaj řekl, abych jel na místní závody v Rokycanech nebo v Klatovech. Na nich jsem doběhl devátý, sedmý, pátý a pak už jsem začal mít výsledky,“ popsal Vladimír Tolar.

Po padesátce musel absolvovat operaci oka a křečových žil. „Takže jsem měl pauzu a začínal jsem odznova. Ale to mě běhání už bavilo,“ řekl jednaosmdesátiletý běžec.

Na republikový šampionát proto jel až v 58 letech.

Patrně nejúspěšnějším Tolarovým rokem byl 2016, kdy v březnu na mistrovství ČR v Praze v hale vyhrál závody na 800, 1500 a 3000 metrů. V květnu se zúčastnil mistrovství Evropy v Portugalsku, kde doběhl jedenáctý na desetikilometrové trati na silnici a ve štafetě 3x2 kilometry bral bronzovou medaili. Kvůli evropskému šampionátu pracoval několik měsíců jako brigádník v jedné černošické firmě. „Věděl jsem, že bude vyšší startovné, takže je třeba mít na cestu, ubytování, stravu. Byl jsem tam pět dní,“ uvedl tehdy Vladimír Tolar.

Premiérová trasa. Ve Stříbře se běžel první ročník Tolarovy pětky

Má za sebou závody v mnoha evropských zemích. V Polsku byl na mistrovství světa. „Byl jsem asi pětkrát nebo šestkrát v Itálii, běžel jsem v Dánsku nebo v Rakousku,“ vyjmenoval.

Tolar je pravidelným účastníkem závodů Běžec Tachovska. „Byl jsem na operaci srdce, takže jsem letos začal po pauze. Mám asi sedm závodů,“ sdělil atlet, jehož jméno nese nový závod soutěže Běžec Tachovska – Tolarova pětka.

„Byl jsem na návštěvě u Jany Hrubé (účastnice běhů na Tachovsku, pozn. aut.) a ta mně říkala, že bych si mohl udělat závod. Souhlasil jsem a letos v září byl první ročník,“ dodal Vladimír Tolar.

Pětikilometrová trasa zahrnovala tři okruhy od zimního stadionu k betonové lávce v parku, zpět přes Svatováclavskou lávku, parkem pod garáže a ke stadionu.

Vladimír Tolar by chtěl běhat do 85 let. „Říkal jsem do šedesáti let, pak do sedmdesáti, poté do osmdesáti. Těm, co se mi teď ptají, odpovídám, že do devadesáti let. Pokud by to šlo, tak bych chtěl do 85 let,“ usmívá se muž, který byl na letošních závodech v Běchovicích šestý v kategorii nad 80 let.