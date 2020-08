Akci pořádají členové skupiny Rozběháme Tachovsko a charitativního závodu se mohou účastnit i pejskaři se svými čtyřnohými kamarády.

„Tato myšlenka vznikla pro podporu rozvíjení sportovních aktivit veřejnosti a výtěžkem z akce chceme podpořit Psí útulek U Šmudliny. Mezi závody v canicrossu a hlavním závodem bude připraven program pro děti v podobě běhu s úkoly. Po hlavním závodě se bude losovat tombola o hodnotné ceny. V cíli bude pro každého připravena krásná účastnická medaile a pro první tři v kategorii medaile, diplomy a věcné ceny,“ uvádí vedoucí akce Jan Danko.

Peníze budou užitečné, jak říká vedoucí tachovského útulku U Šmudliny Gabriela Jägerová. „Mám v plánu co nejdříve rozšířit náš útulek. Zatím je tu jen jedenáct kotců, potřebovali bychom jich ale mnohem více. Proto děkuji všem, co nás podporují, dělají pro nás závody či podobné akce. Protože díky nim se nám snad ten sen brzy splní,“ děkuje Jägerová.

Závod „Plánská 11“ je naplánován na 30. srpna od osmi hodin ráno, start bude u plánského koupaliště.

Dětský závod se bude konat na přibližně stometrovém okruhu s překážkami a stanovišti s úkoly pro předškolní mládež do šesti let věku. Startovné činí 30 Kč na místě

Canicrossový závod bude mít pro muže i ženy 8,2 kilometru dlouhou trasu v terénu s převýšením 155 metrů. V tomto případě je startovné 160 Kč při registraci předem a 200 Kč na místě nejpozději půl hodiny před startem.

Hlavní běžecký závod je vypsán v osmi kategoriích, z toho v pěti pro muže (do 39 let, veteráni 40 – 49 let, veteráni 50 – 59 let, veteráni 60 – 69 let a veteráni nad 70 let) a ve třech pro ženy (do 39 let, veteránky 40 – 49 let a veteránky nad 50 let).

Závodníci mladší než patnáct let mohou startovat pouze za přítomnosti a se souhlasem svých zákonných zástupců.

Startovné pro hlavní běžecký závod na 11,2 kilometru dlouhé trase s převýšením 270 metrů je shodné jako pro canicrossový běh se psem, te-dy 160 Kč při registraci předem a 200 Kč na místě.

Přihlášky a více informací: Jan Danko (tel.: 728 500 812).

Autor: Martina Sihelská a Robert Babor