Jedním z turnajových míst byla i sportovní hala TJ Slavoj Tachov v našem okresním městě.

Mladé domácí házenkářky měly za soupeřky dva kluby ze špičky tabulky (Jindřichův Hradec a áčko Zlína) a dvojici ze samého chvostu celkového pořadí (Most a Liberec).

A protože Tachovanky se pohybují ve středu ligového pelotonu, tak podle toho dopadly i jejich zápasy. Po prohrách s výše postavenými týmy a výhrách nad slabšími si hráčky Slavoje s vyrovnanou bilancí čtyř výher a čtyř porážek drží 12. příčku.

Výsledky turnaje v Tachově:

J. Hradec – Tachov 23:12, Zlín A – Most 25:12, Liberec – J. Hradec 10:30, Tachov – Zlín A 13:21, Most – Liberec 10:9, J. Hradec – Zlín A 19:18, Tachov – Most 19:12, Zlín A – Liberec 30: 13, Most – J. Hradec 12:14, Liberec – Tachov 18:38.

Tabulka:

1. HC Slavia Praha⋌8 8 0 0 205: 99 16

2. HC Jindřichův Hradec⋌ 8 8 0 0 170:103 16

3. HC Zlín A⋌ 8 7 0 1 192:119 14

4. HC Sokol Písek⋌ 8 7 0 1 165:126 14

5. HC Jiskra Třeboň⋌ 8 6 0 2 182:146 12

6. DHC Plzeň⋌ 8 6 0 2 164:129 12

7. HC Lázně Kynžvart⋌ 8 6 0 2 162:132 12

8. HC Strakonice⋌ 8 5 0 3 163:134 10

9. DHK Kunovice⋌ 8 5 0 3 142:145 10

10. HC Sokol Poruba⋌ 8 4 0 4 146:129 8

11. HC Slavoj Žirovnice⋌ 8 4 0 4 131:114 8

12. HC Slavoj Tachov⋌ 8 4 0 4 148:145 8

13. HC Baník Karviná⋌ 8 4 0 4 151:163 8

14. DHK Zora Olomouc⋌ 8 3 0 5 143:148 6

15. HC Ivančice⋌ 8 3 0 5 130:147 6

16. HC ZVVZ Milevsko⋌ 8 3 0 5 129:148 6

17. HC Sokol Praha-Háje⋌ 8 3 0 5 137:162 6

18. FK Hvězda Cheb⋌ 8 3 0 5 134:164 6

19. HC Sokol Praha-Kobylisy II⋌ 8 2 0 6 130:144 4

20. HC Sokol Praha-Vršovice⋌ 8 2 0 6 130:169 4

21. SC Bohumín⋌ 8 2 0 6 126:175 4

22. HC Zlín B⋌ 8 2 0 6 125:174 4

23. HC Jiskra Havlíčkův Brod⋌ 8 2 0 6 110:174 4

24. DHK Baník Most⋌ 8 1 0 7 109:149 2

25. DHK Loko Liberec⋌ 8 0 0 8 108:194 0