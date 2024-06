Výsledky:

Muži do 39 let, dlouhý závod (plavání 600 m, kolo 33 km a běh 9,5 km): 1. Vohradský (KB Runners) 1:59:30 hod., 2. Zíka (SV Stříbro) 2:06:05, 3. Resl (Team Jizerky) 2:13:29. Muži do 49 let: 1. Jukl (Skviřín) 1:59:10, 2. Kučera (Bratislava) 2:35:22. Muži do 59 let: 1. Veselý (Anatrotto Boys) 2:16:15, 2. Kučík 2:17:06, 3. Jiří Trávníček (oba SV Stříbro) 2:25:32. Muži od 60 let: 1. David (SV Stříbro) 2:15:10.

Ženy do 39 let, krátký závod (plavání 300 m, kolo 22 km, běh 6,5 km): 1. Musilová (Mov3ment) 1:34:28, 2. Vargová (Ž) 1:42:47, 3. Balá (Bike team Trnová) 1:52:21. Ženy do 49 let: 1. Juklová (Skviřín) 1:56:18, 2. Davídková (Stříbro) 2:03:53. Muži do 39 let: 1. Žiška (Ž) 1:33:48, 2. Poláček (Jablečný štrůdl) 1:42:04, 3. Jakub Trávníček (Giovanni gang Stříbro) 2:05:06. Muži do 49 let: 1. Riegel 1:21:56, 2. Ekstein (OTŽ Šnajberk) 1:28:40, 3. M. Svoboda (Plzeň) 1:39:04. Muži od 60 let: 1. Halva (Stříbro) 1:51:14, 2. Kroupa (Chodová Planá) 2:00:24, 3. Šůcha (SV Stříbro) 2:43:16. Štafeta, smíšená: 1. Břachová, Břach (Lhota) 2:14:25, 2. Bečvářová, Stahl (SV Stříbro) 2:18:45, 3. Pubrdle, Žižková (Kladruby) 2:35:32. Štafeta, muži: 1. Šrámek, Zíka (SV Stříbro) 2:25:19. Štafeta, ženy: 1. Mitáčová, Vlčková, Hodanová (PVK Olymp Praha) 2:51:20.