I přes nepříjemný vytrvalý déšť to organizátoři, návštěvníci ani motokrosoví jezdci nevzdali a udělali z exhibice s charitativním účelem na nové trati v Třemešném parádní šou!

Tentokrát nešlo v první řadě o výsledky, body či pořadí. Hlavní pořadatelé Marcela Rychecká a Martin Melger měli v hlavě jiný cíl. Vybrat od sponzorů, účastníků a diváků co největší finanční částku na podporu a pomoc těžce nemocné kamarádce Míše Červenkové.

„A to se bezezbytku povedlo! Vybraná částka z naší motokrosové exhibice pro Míšu Červenků je přesně 90.691 korun,“ spokojeně hlásí Marcela Rychecká.

Na zrekonstruované trati se vedle dalších desítek jezdců od mládeže až po veterány představili v rolích hlavních hvězd i špičkový freestyle motokrosař Filip Podmol či přední čeští jezdci Petr Polák z Klatov, aktuálně jediný český pravidelný účastník závodů mistrovství světa, a domácí Rudolf Weschta z Těchlovic u Stříbra.

Čtyřiadvacetiletý účastník světových šampionátů či FMX Gladiator Games ve freestylu Filip Podmol, který se například na terénní motorce proslavil i několikanásobným přeskočením legendárního Taxisova příkopu na dostihové dráze v Pardubicích, nejen bavil přihlížející diváky svými dechberoucími gymnastickými kousky za řidítky, ale rovněž předával s pořadateli poháry nejlepším závodníkům, což byl pro ně nezapomenutelný zážitek.

Byl i u symbolického předání vybrané částky Míše Červenkové, která na pódiu neskrývala dojetí a zároveň i obrovskou radost.

„Byl to v naší vsi jedinečný zážitek. Pro mě rozhodně. Moc se mi kluci na motorkách líbili, jezdili hravě a dravě, bláto od nich lítalo, prostě senza podívaná. Děkuji mladým pořadatelům za perfektní zážitek, za uspořádání exhibice, zvládli jste to obdivuhodně! A v neposlední řadě chci poděkovat za rozhodnutí pomoci mně darováním výtěžku. Mnohokrát děkuji pořadatelům, děkuji i dárcům. Vážím si tohoto počinu a přeji vám všem to nejcennější – zdraví a štěstí! Doufám, že nám všem z nebe pršelo právě to štěstí,“ svěřila se mladá žena, které během posledního roku zcela změnila život zákeřná v podstatě nevyléčitelná nemoc ALS (amyotrofická laterální skleróza).

Má však přátele, kteří dělají vše pro to, aby jí v boji s touto nemocí co nejvíce pomohli. Jako nyní v Třemešném. „Mockrát děkujeme všem sponzorům kteří nám přispěli darem do tomboly nebo finanční hotovostí . Bez nich by tahle akce úspěšná nebyla. Kdyby chtěl ještě někdo Míše přispět, tak jsme zřídili transparentní účet 234472533/0600,“ uvádí jedna z nejaktivnějších v pomoci zdravotně postižené kamarádce Marcela Rychecká.