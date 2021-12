Dresy Milana Škvařila, Ondry Šafránka, Jakuba Šindeláře a Karla Šmída se v aukci vydražili za 99 tisíc korun. Tým Lovosic přispěl 200 korunami za každý svůj vstřelený gól. „Myslím si, že je důležité, že jsme uspořádali tento benefiční zápas. Do budoucna bychom z něj chtěli udělat tradici,“ říkal v pozápasovém rozhovoru a před dražbou dresů křídelník Plzně Ondřej Šafránek.

Patříte k lidem, kteří stojí za myšlenkou benefičního zápasu. Jak vás to napadlo?

Nápad tady byl už delší čas, ale nebyl z mé hlavy. Nicméně svým způsobem jsem byl iniciátorem. S klubovým grafikem Pepčou Kadlecem jsme to dali dohromady a pak jsme s tím seznámili ostatní. Ti, včetně vás novinářů, hodně pomohli. Takže za to děkujeme.

Pomohl týmovému výkonu fakt, že to byl zápas pro dobrou věc?

Nevím, ale asi jsme byli lépe vidět v těch růžových dresech, takže jsme se na hřišti hledali lépe. I když mně ve druhé půli připadalo, že dresy splývaly s reklamami. Dělám si srandu, takže teď vážně. Myslím si, že benefiční charakter zápasu nám dodal motivaci, což bylo to znát.

Jak se vám hrálo v růžových dresech?

Mně se růžová líbí. Doufám, že v příštích sezonách je zavedeme (úsměv).

Jako třetí dres?

Tak, tak. Třeba na poháry (smích).

Čekal jste snadné vítězství?

Musím říct, že jsme se dostali do herní pohody. Někteří kluci chyběli poslední měsíc, takže hra byla taková roztěkaná, ale i tak to bylo výsledkově v pohodě.

Jak vnímáte to, že trenéři posílají hráče na hřiště ne jen podle formy?

Já s Vinklem (Petr Vinkelhöfer, pozn. aut.) jsme na to zvvyklí, takže pro nás je to vcelku normální. Nechci ale hovořit za ostatní, protože někomu to možná nesvědčí.

Ve středu hrajete domácí pohár s Karvinou…

My chceme porážet každého, ale s Karvinou máme o něco větší motivaci. Hrajeme o finále poháru. Rád bych zažil double (vítězství v extralize a v poháru, pozn. aut.), což by bylo hezké.