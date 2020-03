Při nepopulárním úklidu namísto oblíbené přípravy techniky na závody na ně v jejich závodní dílně v nedaleké Ctiboři vykoukla nečekaná ´uloženka´. Pozapomenutý před časem odklizený šicí stroj Pfaff byl sice zaprášený, ale jinak ve výborné kondici. A protože v současné době kvůli rouškové povinnosti ´šije celé Česko´, tak okamžitým nápadem bylo darovat ho někomu, kdo ho tímto způsobem využije.

„My všichni doma i v týmu roušky i ostatní ochranné pomůcky máme, dokonce s vlastním logem, tak tohle byla jasná volba. Ať ho využije někdo, kdo ho potřebuje více. Rozhodli jsme se ho darovat do dobrých, pracovitých a poctivých rukou. Říkali jsme si, že nejlépe by bylo, kdyby měl zájem nějaký domov důchodců, Červený kříž nebo chráněná dílna,“ prozrazuje šéf týmu a otec mladé závodnice Josef Míka. Hned tedy dali zprávu o nálezu na facebook, dokonce s nabídkou dovozu do 50 kilometrů od Tachova zdarma.

Reakce byla rychlá a ani nemuseli šicí stroj vozit nikam daleko. „Ozvala se paní Martina Kozicová z Tachova, že se jí její šicí stroj při výrobě roušek porouchal a že nemá na čem pokračovat, takže by si ten náš ráda vypůjčila, aby neměla zbytečný prostoj. Tak jsme jí rádi pomohli,“ pokračuje Míka.

A u Martiny Kozicové už pokračuje výroba roušek pro ni i další lidi opět na plné obrátky. První vyrobenou roušku také vyfotila a obrázek poslala s poděkováním Míkovým. „Super! A můžu šít dál! Děkuji za půjčení,“ poslala vzkaz na týmový facebookový profil.

„Jsme rádi, že jsme mohli tímto způsobem pomoci někomu jinému. A pokud tedy v budoucnu nebude už paní Kozicová stroj potřebovat, tak už o něj máme další zájemce ke stejnému využití,“ uzavírá malý příběh lidské sounáležitosti Josef Míka.