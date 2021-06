V trojskoku dolétla pro druhé místo a jedenáct bodů, v oštěpu za třetí příčku brala osm bodů. Atletky Stříbra skončily páté se ztrátou devatenácti bodů na třetí Vlašim. „Prvním kolo hodnotíme pozitivně, protože jsme do něho šly s tím, že to může být horší, jelikož část žen chyběla a připojí se až na další kolo. Takže očekáváme, že příště dopadneme lépe. Ve srovnání s minulými lety jsme teď skončily hůř,“ říká Veronika Matulková.

Ztráta devatenácti bodů na třetí místo je příslibem do budoucna?

Ano, protože teď scházela naše esa, která byla na krajských závodech.

Bude cílem postup do první atletické ligy?

Nebude. Pokud bychom postoupily, budeme chtít zůstat ve druhé lize, protože pro naše družstvo složené převážně ze žákyň je lepší druhá liga.

Jak byste ohodnotila svoje výkony? V trojskoku a v oštěpu jste měla nejlepší letošní hodnoty.

Vzhledem k tomu, že už čtyři roky nezávodím, jsem spokojená. Skočila jsem jen o metr méně než kdysi a hodila stejně to, co házím. Takže závod mohu hodnotit kladně. Před čtyřmi roky jsem prakticky skončila s atletikou, závodila jsem extraligu za Škodovku. Teď jsem ve Stříbře trenérka a pasivní závodník (úsměv). Sem tam se účastním nějakého závodu, ale hlavně ligy družstev. Za poslední tři roky se mi v lize nepovedlo to, co teď o víkendu (smích).

Trojskok a oštěp je neobvyklá kombinace.

Takhle to kombinuji už od mladších žákyň, kdy jsem házela a skákala. To jsou věci, které se nezapomínají,a u této kombinace není potřeba tolik trénovat.

Trénujete děti. Jak vidíte budoucnost stříbrské atletiky? Skvěle si vede Davidík…

Kromě Davidíka máme Trávníčka, Špirocha nebo moji svěřenkyni Záhořovou. Její mladší sestřenice v lize ještě nezávodila, protože patří do mladších žákyň. Denisa Hrušková (ročník 2003, v prvním kole druhé ligy vyhrála soutěž koulařek a kladivářek, pozn. aut.) je skvělá koulařka. Košátková je také nadějná. Věřím, že výkonnostně dál porostou. Koulař Adam Fliegel bude o tomto víkendu na mistrovství ČR dorostenců. V klubu máme několik es a budeme doufat, že se v budoucnu prosadí.

Lanaří vám je Škoda Plzeň? Jaká je spolupráce Baníku Stříbro se Škodovkou?

Máme výborné vztahy. Od dorostenců výš naši atleti hostují ve Škodovce, protože už nemáme tak početné družstvo. Při jakémkoliv závodě vyjdou vždy vstříc, vycházíme se Škodovkou dobře. Často máme společná soustředění.