„Zvlášť po tom obratu, kdy jsme padaly o devět gólů a dostaly se do vedení, bylo kruté prohrát brankou v posledních vteřinách. Hodně to bolelo,“ vrátila se plzeňská rodačka v telefonickém rozhovoru k nepříjemné vzpomínce. To už měla v Chebu za sebou podstatnou část závěrečné přípravy na mistrovství Evropy v Dánsku.

Byl reprezentační sraz v tomhle směru balzámem?

Popravdě, bylo dobré, že jsme mohly z Mostu hned odjet. Hodně to bolelo.

V Chebu jste kvůli covid-19 v přísně střežené bublině. Jak se vám v ní žije?

Věděly jsme, co nás čeká. A myslím, že je to vzhledem k situaci potřeba. Není to sice ideální, ale nezbývá nám nic jiného než se s tím poprat.

Berete to jako průpravu na Euro v Dánsku, kde budou podobné podmínky?

Určitě. Co jsem tak slyšela, tam nebudeme moct nikam, jen hotel, trénink a zápas. Ale hlavní je, že Euro bude.

Umíte si vůbec představit, co vás tam čeká?

(usměje se) Budeme zavřené na hotelu, spolu na jednom patře. Ve finále to bude stejné jako tady v Chebu.

Navíc musíte podstupovat testy na covid-19, kolik už jich máte za sebou?

Každé tři dny jeden. Minulý týden ještě v Mostě, pak hned v neděli tady na srazu, ve středu znovu, a než odletíme, zase. Pořád takhle dokola.

Příprava ale jde podle plánu. je však krátká. Bude stačit?

My doufáme, že bude. Mají to takhle všechny mančafty. Máme dost tréninků na to, abychom se sehrály, oprášily všechny kombinace, obranné systémy, přesilovky i oslabení. Samozřejmě nějaký výpadky tam jsou, některé holky nemůžou kvůli nemoci nebo práci odjet s námi.

Nakolik absence klíčových hráček (Satrapová, Korešová, Hrbková, Tichá, Ryšánková) ovlivní sílu týmu?

Samozřejmě že nějakým způsobem ano. Ale já věřím, že i bez nich to zvládneme. Nic s tím neuděláme. Musíme do toho dát všechno a zkusit holky nahradit.

Kdo bude chybět nejvíc, gólmanka Satrapová?

Lucka je dlouhodobou jedničkou, ale ani Peťa Kudláčková není žádný nováček. Už několikrát ukázala, že umí bránu dokonale zavřít. Všechny jí věříme.

Poslední společný zápas jste odehrály před více než rokem. Nebude herní praxe?

S tím taky nic neuděláme, protože žádný zahraniční soupeř přijet nemůže. Zkusíme to tady proti sobě, normálně s rozhodčími, abychom aspoň modelovaly ostrý zápas.

Změní se nějak ambice?

Pro nás se nic nemění. Pokusíme se přes jednoho soupeře postoupit ze skupiny do další fáze šampionátu.

Přes koho myslíte, že by to mohlo být nejschůdnější?

Já tohle nemám ráda, vybírat si jednoho soupeře. Většinou to pak nevyjde. Musíme jít do každého zápasu na maximum a uvidíme, co z toho nakonec bude.